Những góc đẹp ngỡ ngàng ở bãi biển Đà Nẵng

Bãi biển Mỹ Khê nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.Bãi biển có chiều dài khoảng chừng 900m, là một trong số các bãi tắm thu hút khách du lịch nhiều nhất ở Đà Nẵng. Mỹ Khê có những bãi cát mịn, trắng trải dài, nước biển trong xanh, sóng êm đềm và nước ấm quanh năm nên đây là địa chỉ mà du khách không nên bỏ qua. Bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng đẹp mê hoặc gần như thu hút du khách đến nghỉ dưỡng quanh năm. Những con đường rợp bóng dừa xanh. Thời điểm lý tưởng, đẹp nhất để đi biển Mỹ Khê là vào mùa hè, từ tháng 4 đến tháng 9 vì quãng thời gian này biển ít động, nắng đẹp. Đi dọc những hàng dừa, ngắm nhìn từng đợt sóng nhẹ vỗ vào bờ cũng tạo cảm giác thích thú, thư giãn cho du khách. Bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng từng được tờ tạp chí Forbes liệt kê vào danh sách 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Không chỉ được Forbes vinh danh là một trong những bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh, Mỹ Khê còn được tạp chí Australia - tờ Sunday Herald Sun bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á. Mỹ Khê mang đến cho du khách một không gian yên bình và thư giãn. Mỹ Khê lý tưởng và an toàn cho cả người lớn và trẻ em vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Sẽ có rất nhiều góc “sống ảo” để bạn thoải mái check-in và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp cùng gia đình và bạn bè. Nhìn từ góc nào thì Mỹ Khê cũng đẹp đến lạ. Xa xa là bán đảo Sơn Trà... Những bãi cát trải dài bên những hàng dừa xanh... Cùng đi dạo trên những con đường ngập nắng. Đây cũng là một trong những con đường đẹp nhất Đà Nẵng. Cung đường nối hai bãi biển hấp dẫn nhất thành phố Đà Nẵng- Mỹ Khê và Phạm Văn Đồng. Vòng xoay Võ Nguyên Giáp thật ấn tượng vào ngày Quốc Khánh 2/9. Phía bên kia con đường là bãi biển nên thơ. Bãi biển Phạm Văn Đồng, nằm bên cạnh công viên Biển Đông. Đây cũng là tọa độ yêu thích của nhiều khách du lịch. Công viên Biển Đông nằm cạnh tượng đài Mẹ Âu Cơ và chỉ cách chùa Linh Ứng chưa đầy 8km. Những thảm cỏ xanh mướt... Nước biển nơi đây xanh ngắt như bầu trời ngày nắng, bãi cát trắng mịn trải dài... Công viên Biển Đông nổi bật với tượng Mẹ Âu Cơ nằm ngay giữa trung tâm. Nơi có những chú chim bồ câu tung tăng bay rợp trời xanh. Những hàng dừa xanh mướt tạo điểm nhấn cho những con đường ven biển. Đừng quên ghé thăm công viên Biển Đông - thiên đường xanh đẹp bậc nhất Đà thành. Và đây là bãi biển Mân Thái, tọa lạc trên đường Hoàng Sa, thuộc quận Sơn Trà. Đây được xem là biển đảo hiếm hoi còn giữ được nét đẹp hoang sơ. Khoảng cách từ bãi biển Mân Thái đến trung tâm Đà Nẵng là khoảng 8km. Vẻ đẹp hoang sơ ở bãi Biển Mân Thái Đà Nẵng ít có nơi nào sánh bằng. Từ đây có thể nhìn thấy bán đảo Sơn Trà - lá phổi xanh của thành phố. Một điểm check in không thể bỏ qua của du khách. Phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Nét đẹp cổ điển và hiện đại cùng hòa chung một khung hình. Nhà trưng bày Hoàng Sa, điểm nhấn đặc biệt nên tuyến đường này. Có một làng chài nhỏ nằm ngay cạnh bãi biển Mân Thái. Vì vậy du khách tới đây vào sáng sớm hay buổi chiều sẽ bắt gặp hình ảnh ngư dân kéo lưới, các mẹ các chị bán hải sản ngay trên bãi biển. Cả những ngôi chùa cũng góp phần tạo nên nét độc đáo cho khung cảnh nơi đây. Vẻ đẹp hoang sơ, trầm lặng. Những chiếc thuyền ngoài xa. Biển Đà Nẵng đẹp ở mọi góc nhìn. Và các bãi biển là những điểm check in ấn tượng không thể bỏ qua với du khách.

