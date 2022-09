Lặng ngắm khu "rừng cổ tích" giữa lòng thành phố di sản Hội An

Rừng dừa Bảy Mẫu nằm cách trung tâm phố cổ Hội An tầm 3 km về phía Đông Nam. Những chiếc thuyền thúng rực rỡ sắc màu sẽ đưa bạn đến một khu rừng cổ tích ngay cạnh di sản thế giới. Rừng dừa Bảy Mẫu nằm ở xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, nên còn được gọi là Rừng dừa Cẩm Thanh. Những chiếc thuyền thúng xinh xinh sẽ đưa bạn đi men theo con sông dài, đến với rừng dừa xanh mướt. Tại Khu du lịch rừng dừa Bảy Mẫu có hai loại thuyền thúng, loại nhỏ chở được 2 khách và loại lớn dành cho 4 khách. Du lịch rừng dừa lý tưởng nhất là vào mùa khô từ tháng 1 đến tháng 9. Lúc này Hội An trời nhiều nắng, nhưng khí hậu ở rừng dừa vô cùng mát mẻ, trong lành và dễ chịu. Lặng ngắm khung cảnh thanh bình, thơ mộng hai bên bờ sông là một trải nghiệm khó quên. Trước đây, khu vực này có khoảng 7 mẫu dừa tự do sinh sôi nảy nở nên được đặt tên là rừng dừa Bảy Mẫu. Ngày nay, diện tích rừng dừa đã phát triển nhiều hơn nhưng mọi người đã quen với cách gọi cũ. Rừng dừa Bảy Mẫu mang đậm nét của miền Tây với rừng dừa hoang sơ xanh ngát, chạy dài thẳng tắp dọc theo hai bên bờ sông Theo lời kể của người dân địa phương, rừng dừa Bảy Mẫu đã có từ cách đây hàng trăm năm. Đây từng là căn cứ địa trong thời kỳ kháng chiến của quân và dân ta. Ngày nay, rừng dừa có diện tích lên đến 100 ha, trải dài mênh mông như một dải lụa xanh ngát điểm xuyết cho vùng đất cửa biển. Trong hành trình dạo chơi, ngắm cảnh, bạn sẽ được nghe kể những câu chuyện thú vị về rừng dừa và được thưởng thức giai điệu thân thương của điệu hò xứ Quảng. Không chỉ ngắm rừng dừa, du khách còn được chiêm ngưỡng những màn trình diễn hấp dẫn của những người chèo thuyền. Tiết mục múa thúng vô cùng điêu luyện. Người chèo thuyền sẽ làm động tác nhún cho chiếc thúng quay vòng tròn tạo sóng, còn tay thì múa mái chèo trông rất bắt mắt. Du khách sẽ kinh ngạc trước khả năng giữ thăng bằng của người “nghệ sĩ” trên chiếc thuyền thúng chòng chành với chuyển động uyển chuyển, cực nhanh và đầy ấn tượng. Màn trình diễn múa thúng bao giờ cũng nhận được sự hô hào, cỗ vũ rất nhiệt tình của du khách. Cả những vòng tròn thuyền thúng ngỡ chỉ thấy trong tranh. Những chiếc thúng len lỏi vào những con lạch nhỏ để du khách thỏa sức ngắm hàng dừa hai bên sông. Những khoảnh khắc đẹp nao lòng. Điểm dừng chân cũng thật độc đáo. Thấp thoáng hình ảnh của một làng chài ven sông. Lênh đênh thuyền thúng trên sông nước Hội An, khám phá Rừng dừa Bảy Mẫu sẽ là trải nghiệm không thể nào quên đối với du khách. Cùng đến và khám phá khu 'rừng cổ tích' giữa lòng thành phố di sản.

