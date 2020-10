Thừa Thiên - Huế hoãn Đại hội để khắc phục hậu quả lũ lụt

Thừa Thiên - Huế hoãn tổ chức Đại hội



Ngày 13/10, ông Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ra thông báo số 653-TB/TU về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2015 để tập trung khắc phục hậu quả nặng nề của lũ lụt.

Theo thông báo này, lũ lụt trong những ngày qua đã gây nhiều tổn thất nặng nề về tính mạng và tài sản của Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo dự báo trong những ngày tới, thiên tai còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế vừa có quyết định hoãn tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh để tập trung chủ đạo phòng chống và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Để tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt và chủ động ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thống nhất tạm hoãn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ quyết định thời gian tổ chức Đại hội khi có sự đồng ý của Bộ Chính trị.

Theo dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 15 – 17/10.

Ngày 13/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, mưa lũ những ngày qua đã khiến 6 người thiệt mạng, 3 người mất tích và 7 người bị thương.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng thấp suy yếu từ cơn bão số 6 và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 7 nên tại tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to trên diện rộng. Lúc 7h ngày 13/10, mực nước trên sông Hương, tại Kim Long là +3,13 m dưới báo động III là 0,37m; trên sông Bồ, tại Phú Ốc là +4,99 m trên báo động III là 0,49m.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, tính đến 9h ngày 13/10, mưa lũ trên địa bàn đã làm một nhà sập; 10 nhà hư hỏng và 84.963 nhà bị ngập lụt từ 1 – 2,5m, một số nơi cao hơn. Các địa phương bị ngập nặng gồm: thị xã Hương Trà với 19.090 nhà; huyện Quảng Điền với 16.228 nhà; huyện Phong Điền và huyện Phú Vang với 20.195 nhà. Hầu hết các tuyến đường tỉnh, đường huyện đã ngập sâu, tắc giao thông, ngành giao thông đã rào chắn hạn chế đi lại.

Cùng với đó, hiện tỉnh Thừa Thiên Huế đang dốc toàn lực cùng Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 cứu nạn ở khu vực Thủy điện Rào Trăng 3.

Sáng 13/10, tại xã Phong Xuân (Phong Điền), Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Doãn Anh có có cuộc họp bàn phương án tiếp cận, cứu hộ cứu nạn những người mắc kẹt tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Trước đó, trưa ngày 12/10, một lãnh đạo tỉnh nhận được điện thoại của người dân báo tin việc Thủy điện Rào Trăng 3 bị sự cố sạt lở, có ảnh hưởng đến người cần tỉnh giúp đỡ. Cuộc gọi bị gián đoạn giữa chừng do mất sóng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế, Quân khu 4 đã ngay lập tức cử lực lượng đến hiện trường để kiểm tra, cứu hộ.

Tuy nhiên, đêm 12/10, lực lượng Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đoàn công tác của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế gồm hơn 20 người đã đi bộ để tiếp cận vị trí thủy điện trên. Lúc 23h ngày 12/10, đoàn tiếp cận báo về còn cách Thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 3km. Tuy nhiên do thời tiết xấu, trời tối và địa hình sạt lở nên việc tiếp cận khó có thể diễn ra tiếp tục.

Do đêm khuya, mưa lớn nên đoàn quyết định vào Trạm Kiểm lâm số 7 thuộc tiểu khu 67 (đóng trên đường di chuyển) nghỉ ngơi để sáng sớm tiếp tục lên đường. Giữa đêm đã xảy ra một vụ sạt lở đất chôn vùi hai chòi dã chiến phòng của lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nghỉ tại đây. Hiện chỉ có một số ít trong số hơn 20 người may mắn thoát ra khỏi hiện trường vụ sạt lở và quay về. Nhiều người còn lại hiện vẫn đang mất liên lạc, mất tích.

Chiều 13/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có mặt tỉnh Thừa Thiên - Huế để kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác cứu hộ, cứu nạn sạt lở đất có thể làm nhiều người bị vùi lấp ở Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cũng vừa quyết định hoãn tổ chức Đại hội Đảng bộ để tập trung ứng phó thiên tai.

Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh rút ngắn để đối phó bão

Theo thông báo mới nhất từ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày thay vì 4 ngày như trước.

Theo Thông báo số 1360-TB/TU ngày 12/10 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh, do tình hình thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, cần phải tập trung lãnh đạo tổ chức tốt đại hội, đồng thời phải lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống mưa lũ và các nhiệm vụ quan trọng khác, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong 3 ngày, từ 13h30 chiều 14/10 và bế mạc vào 17h ngày 16/10.

Trước đó, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ chiều 14/10 đến trưa 17/10/2020.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tiếp cận hiện trường sạt lở thủy điện: