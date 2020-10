Facebook Phú Lê đăng hình đi chơi, ôm vợ… sốc đã “ra trại”?

Giang hồ mạng Phú Lê (tên thật Lê Văn Phú, SN 1980; trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 11/8/2020, cùng đàn em là Hoàng Văn Thụy (SN 1995; quê quán Trấn Yên, Yên Bái) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, thời gian gần đây dư luận xôn xao khi facebook Phú Lê (có tích xanh facebook) liên tục đăng tải hình ảnh đi chơi cùng vợ con, tự do tự tại ngoài xã hội như chưa hề có chuyện bắt bớ. Tần suất các bài đăng tên facebook Phú Lê khá thường xuyên, nội dung và hình ảnh luôn thể hiện Phú Lê vẫn đang tự do "tung hoành". Nhiều người lầm tưởng Phú Lê đã "tai qua nạn khỏi" không phải bóc lịch trả giá cho hành động gây tội ác của mình. Đa số bài đăng đều thể hiện việc Phú Lê vẫn đang tự do đi khắp nơi. Nhiều người vào chúc mừng vì tưởng Phú Lê đã "ra trại". Các bài đăng của giang hồ mạng này vẫn thu hút rất đông người "like", "comment" và chia sẻ. Mặc dù chỉ đạo đàn em dùng tuýp sắt xông vào nhà đánh bà Nguyễn Thị Nga (69 tuổi, mẹ Đào Chile) và bà Nguyễn Thị Bé (67 tuổi, em gái bà Nga) mẹ của Đào Chi Lê để dằn mặt cô gái này vì 2 bên mâu thuẫn do chửi nhau trên mạng xã hội. Thế nhưng trên mạng, Phú Lê luôn khuyên mọi người sống phải hiếu thuận bố mẹ, kính già nhường trẻ... Phú luôn tỏ ra là người đạo đức. Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Vậy những hình ảnh Phú Lê tự do thực hư thế nào? Qua tìm hiểu được biết, từ khi Phú Lê bị bắt, khởi tố thì Lã Thúy Kiều (35 tuổi, quê tại H.Bình Lục, Hà Nam; vợ của Phú Lê) là người sử dụng, quản lý facebook này. Mục đích để bán hàng online vì facebook Phú Lê thu hút rất nhiều người theo dõi. Theo Luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn LS TP Hà Nội) Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, những người không thuộc trường hợp bị tạm giam thì sẽ được áp dụng biện pháp ngăn chặn khác như cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lĩnh hoặc đặt tiền để bảo đảm. Về thời hạn tạm giam, trường hợp của Phú Lê có thể bị tạm giam không quá 12 tháng để điều tra. Tuy nhiên nếu sau khi hồ sơ được chuyển sang Viện kiểm sát hoặc Tòa án mà các cơ quan này trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì thời hạn tạm giam có thể sẽ bị kéo dài. Như vậy, theo các quy định pháp luật thì Phú Lê vẫn đang trong thời gian tạm giam để điều tra. Vì thế, việc dư luận thấy facebook Phú Lê đăng tải những hình ảnh đi chơi với vợ, tự do ở ngoài chỉ là hình ảnh cũ do người khác đăng với mục đích câu view bán hàng. Bà Nguyễn Thị Nga (69 tuổi, mẹ Đào Chile) và bà Nguyễn Thị Bé (67 tuổi, em gái bà Nga) bị đàn em Phú Lê dùng tuýp sắt xông vào nhà đánh. Luật sư Đặng Xuân Cường, Trưởng Ban Hình sự - Công ty Luật TAT Law firm cho biết: Với mức cao nhất của khung hình phạt lên tới 6 năm tù thì tội mà Lê Văn Phú bị khởi tố là tội nghiêm trọng. Trường hợp của bị can Lê Văn Phú rõ ràng thuộc trường hợp bị đánh giá có nhân rất xấu nên khó có khả năng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú thay thế cho biện pháp ngăn chặn tạm giam. Theo hồ sơ công an, Phú Lê có 2 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma tuý và Gây rối trật tự công cộng. CQĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định. Phú Lê, Đường "Nhuệ" và kết cục giống nhau của những “giang hồ mạng"

