Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đồng Nai cần thực hiện 3 trọng tâm tiên phong

Sáng 24/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 9 tháng đầu năm 2024. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng còn lại và vạch ra những định hướng phát triển cho Đồng Nai trong thời gian tới. Quang cảnh hội nghị. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai. Trong 9 tháng năm 2024, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, thị trường xuất khẩu thuận lợi, thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước khá ổn định,…



Ước tính tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2024 đạt khoảng 43,7 ngàn tỷ đồng, đạt 78% dự toán tỉnh, tăng 11% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư trong nước 9 tháng năm 2024 đạt hơn 42,1 ngàn tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2023. Thu hút đầu tư vốn FDI đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng 34% so cùng kỳ.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu về những kết quả Đồng Nai đã thực hiện trong thời gian qua. Ông Võ Tấn Đức - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo tình hình kinh tế- xã hội; quốc phòng - an ninh tỉnh Đồng Nai đã thực hiện trong thời gian qua.

Bên cạnh những thuận lợi, đoàn công tác của Thủ tướng cũng lắng nghe một số kiến nghị để tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh Đồng Nai trong tương lai.

Các thành viên trong đoàn công tác của Chính Phủ phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, Đồng Nai đạt nhiều kết quả lớn, trong đó có thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn của quốc gia. Tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh cao hơn mặt bằng chung cả nước, kim ngạch xuất nhập khẩu đều tăng tốt, xuất siêu tương đối cao. Trong bối cảnh cả nước khó khăn, Đồng Nai đã làm tốt huy động các nguồn lực xã hội phát triển sản xuất thông qua thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, Đồng Nai phải luôn bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để điều chỉnh chính sách, cách làm, cách lãnh đạo cho phù hợp với tinh thần quyết tâm cao, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng Nai cần nhận thức tầm quan trọng, vai trò của tỉnh trong phát triển chung của cả vùng, cả nước để nỗ lực đóng góp nhiều hơn trong phát triển của cả vùng, cả nước.

Tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện 3 trọng tâm tiên phong: Tiên phong phát triển đầu tư hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, hạ tầng số.

Tiên phong về phát triển khoa học công nghệ; tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.