Diện mạo mới đường ven sông Đồng Nai gần 2.000 tỷ đồng sau 2 năm khởi công

Dự án Đầu tư xây dựng kè, đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An) đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) dài 5,2km với tổng kinh phí gần 2.000 tỷ đồng, do UBND TP Biên Hòa làm chủ đầu tư. (Ảnh: Báo Giao thông). Sau hai năm thi công, tuyến đường đã dần hình thành nhưng phần diện tích vướng mặt bằng chưa được bàn giao còn khá lớn nên dự án xảy ra tình trạng “da beo”. Chủ đầu tư cho biết đến cuối tháng 11/2023, còn khoảng 30 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với kinh phí chừng 20 tỷ đồng. (Ảnh: Báo Giao thông). Đoạn đường ven sông Đồng Nai giáp với huyện Vĩnh Cửu đã bắt đầu thảm đá. (Ảnh: Pháp luật TPHCM). Nhiều thiết bị, công nhân, vật liệu được nhà thầu huy động, tập kết phục vụ thi công kết cấu phần trên và đường đầu cầu Rạch Lung và toàn dự án. (Ảnh: Báo Giao thông). Một số đoạn đường trong dự án đã được trải đá, lu bằng phẳng. Công nhân vẫn đang tích cực làm trong ngày nghỉ cuối tuần. (Ảnh: Pháp luật TPHCM). Phần kè dài 5,2 km đường sông cơ bản đã hoàn thành, hiện một số cống thoát nước đang được thi công để chuẩn bị cho việc xây công viên và đường. (Ảnh: Pháp luật TPHCM). Để thực hiện dự án, TP Biên Hòa thu hồi đất của 587 hộ dân, trong đó 302 hộ giải tỏa trắng. (Ảnh: Dân Trí). Trong dự án này sẽ xây dựng hầm chui qua cầu Hóa An có phần kín dài khoảng 40 m, tĩnh không 4,5 m và hầm hở dài khoảng 360 m, phần đường dẫn hai đầu hầm cầu dài khoảng 220 m. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 310 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. (Ảnh: Dân Trí). Sau khi hoàn thành, đường ven sông Đồng Nai sẽ có diện mạo đô thị ven sông thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội TP Biên Hòa, là địa điểm vui chơi, dạo mát với người dân địa phương và du khách. (Ảnh: Pháp luật TPHCM). Dự kiến giữa năm 2024, tuyến đường ven sông Đồng Nai sẽ đưa vào khai thác. (Ảnh: Phối cảnh dự án).

