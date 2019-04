Thời tiết ngày 30/4: Mưa dông diện rộng cả 3 miền

Thời tiết ngày 30/4: Hiện nay (30/4), áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tiếp tục được tăng cường nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc xuống phía Nam.



Dự báo ngày 30/4, cả 3 miền đều xuất hiện mưa dông. Ảnh: Internet

Dự báo thời tiết: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ nay (30/4) đến 01/5, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.