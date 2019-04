Thịt gà “thối” Halo Foods vào bếp TH Chu Văn An: Công ty An Việt nói gì?

(Kiến Thức) - Trong khi cả BGH lẫn trưởng phòng Giáo dục quận Hoàng Mai đều im lặng thì giám đốc công ty An Việt - đơn vị cung cấp 35 kg gà thối có nguồn gốc từ Halo Foods Việt Nam vào bếp ăn trường tiểu học Chu Văn An đã lên tiếng.

Những ngày vừa qua, thông tin liên quan đến việc 35 kg thịt gà thối của Công ty An Việt đưa vào trường tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai - Hà Nội) khiến dư luận không khỏi lo lắng.

Trong khi phía BGH trường tiểu học Chu Văn An và Trưởng phòng Giáo dục quận Hoàng Mai đều im lặng thì phía đại diện công ty CP Sản xuất và thương mại An Việt đã lên tiếng.

Cụ thể, ông Đào Ngọc Nam, Giám đốc công ty CP Sản xuất và thương mại An Việt xác nhận: Số thịt gà trên được An Việt nhập của Công ty Halo Foods Việt Nam, trụ sở tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Theo bản báo cáo, Halo Foods Việt Nam cam kết thịt gà được sản xuất trong ngày, nguồn gà của CP (Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam).

Khi được hỏi về nguyên nhân lô gà đông lạnh thối có số lượng 35 kg này, ông Nam cho biết rằng đại diện nhà sản xuất báo rằng có thể do hai túi thịt gà đặt lên nhau, một túi sản xuất trước và sản xuất sau, phần tiếp xúc nhiệt độ lạnh không vào được trong nên gây ra mùi.

Bên cạnh đó, người đại diện phía An Việt cũng khẳng định rằng đã giao thực phẩm cho trường tiểu học Chu Văn An hoàn toàn đúng quy trình. Nhân viên An Việt đã kiểm tra mẫu trước, nhưng lần này đó có sơ xuất trong khâu kiểm soát nên xảy ra sự việc trên.

Mặc dù là giám đốc của công ty An Việt nhưng khi được hỏi hiện đơn vị mình đang quản lý cung cấp thực phẩm cho bao nhiều trường học, ông Nam cho hay không nắm rõ số liệu nên chưa thể đưa ra con số chính xác.

Sự việc thịt gà thối của công ty CP An Việt lọt vào bếp ăn của trường tiểu học Chu Văn An được phát hiện khi đoàn kiểm tra thực phẩm của nhà trường kiểm tra bếp ăn hôm 3/4. Số gà đông lạnh có số lượng 35 kg do công ty CP An Việt có dấu hiệu ôi thiu, bốc mùi nồng nặc.

Đoàn kiểm tra thực phẩm của trường tiểu học Chu Văn An đã đã lập phiếu có chữ ký của đại diện đơn vị cung cấp thực phẩm, nhà trường và phụ huynh học sinh, xác nhận tình trạng trên của số thịt gà thối.

Bên cạnh đó, đại diện ban phụ huynh học sinh trường tiểu học Chu Văn An đã nhiều lần kiến nghị nhà trường phải thực phẩm rõ nguồn gốc, xuất xứ, có tem mác và hạn sử dụng đàng hoàng nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn mà không có chiều hướng tích cực.