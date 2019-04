Nam phóng viên dùng xe máy ngăn cản hai tên cướp đang bỏ chạy

Khoảng 12 giờ trưa 4/4, trên đường Tôn Thất Thuyết (Cầu Giấy, Hà Nội) trở về Tòa soạn, anh Chu Văn Lương - phóng viên báo Lao động và Xã hội nghe thấy tiếng tri hô cướp và liền sau đó là 1 thanh niên đuổi theo 2 đối tượng chạy bạt mạng trên xe máy Wave Alpha từ hướng đường Tôn Thất Thuyết (đối diện TAND quận Cầu Giấy) sang đường Phạm Văn Bạch. (Ảnh: NVCC)Anh Chu Văn Lương (áo sáng màu) là phóng viên dũng cảm dùng xe máy ngăn cản hai tên cướp. Hậu quả khiến chân của phóng viên Lương bị thương và xe máy của anh bị hư hỏng nặng.Nhờ sự dũng cảm của anh Lương, một trong hai tên cướp xe đã bị bắt và giải về trụ sở công an phường Yên Hòa. Anh Chu Văn Lương cho biết: "Một số người dân đuổi theo, vượt lên xe hai tên cướp nên buộc chúng phải quay đầu. Lúc này tôi liền lao xe vào hai tên cướp khiến chúng ngã ra đường. Xe hư hỏng nặng, tôi bị thương ở chân. Hai tên cướp chạy bộ về hướng Yên Hóa, đường Trung Kính thì một tên bị bắt". Chiếc xe máy tang vật của vụ việc. Hiện công an phường Yên Hòa đang tạm giữ hình sự một trong hai tên cướp và tìm người bị hại để trả lại tài sản.Phóng viên Chu Văn Lương cho biết dù bị thương ở chân, hỏng xe máy nhưng rất vui vì đã góp phần làm một việc tốt giúp đỡ người dân và lực lượng công an. Anh Chu Văn Lương (trái), phóng viên dùng xe máy ngăn cản hai tên cướp.

Khoảng 12 giờ trưa 4/4, trên đường Tôn Thất Thuyết (Cầu Giấy, Hà Nội) trở về Tòa soạn, anh Chu Văn Lương - phóng viên báo Lao động và Xã hội nghe thấy tiếng tri hô cướp và liền sau đó là 1 thanh niên đuổi theo 2 đối tượng chạy bạt mạng trên xe máy Wave Alpha từ hướng đường Tôn Thất Thuyết (đối diện TAND quận Cầu Giấy) sang đường Phạm Văn Bạch. (Ảnh: NVCC) Anh Chu Văn Lương (áo sáng màu) là phóng viên dũng cảm dùng xe máy ngăn cản hai tên cướp. Hậu quả khiến chân của phóng viên Lương bị thương và xe máy của anh bị hư hỏng nặng. Nhờ sự dũng cảm của anh Lương, một trong hai tên cướp xe đã bị bắt và giải về trụ sở công an phường Yên Hòa. Anh Chu Văn Lương cho biết: "Một số người dân đuổi theo, vượt lên xe hai tên cướp nên buộc chúng phải quay đầu. Lúc này tôi liền lao xe vào hai tên cướp khiến chúng ngã ra đường. Xe hư hỏng nặng, tôi bị thương ở chân. Hai tên cướp chạy bộ về hướng Yên Hóa, đường Trung Kính thì một tên bị bắt". Chiếc xe máy tang vật của vụ việc. Hiện công an phường Yên Hòa đang tạm giữ hình sự một trong hai tên cướp và tìm người bị hại để trả lại tài sản. Phóng viên Chu Văn Lương cho biết dù bị thương ở chân, hỏng xe máy nhưng rất vui vì đã góp phần làm một việc tốt giúp đỡ người dân và lực lượng công an. Anh Chu Văn Lương (trái), phóng viên dùng xe máy ngăn cản hai tên cướp.