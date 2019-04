Hà Nội: Phát hiện 35kg thịt gà thối vào trường tiểu học Chu Văn An

Phụ huynh có con học trường tiểu học Chu Văn An (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) mới đây bức xúc phản ánh có 35kg thịt gà đông lạnh để lâu, ôi thiu, được đưa vào bếp ăn bán trú của trường.

Theo đó, ngày 3/4, đoàn kiểm tra thực phẩm trường Tiểu học Chu Văn An tiến hành kiểm tra thực phẩm, bếp ăn thì phát hiện có 35 kg thịt gà thối, có dấu hiệu ôi thiu, bốc mùi nồng nặc. Đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp thực phẩm cho trường Tiểu học Chu Văn An là Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại An Việt.

Ngay sau đó, đoàn đã lập phiếu có chữ ký của đại diện đơn vị cung cấp thực phẩm, nhà trường và phụ huynh học sinh, xác nhận tình trạng nêu trên của số thịt gà này.

Trường tiểu học Chu Văn An (Q.Hoàng Mai, Hà Nội).

Đại diện ban phụ huynh nhà trường cho hay, việc kiểm tra thực phẩm của trường được đoàn kiểm tra tiến hành từ ngày 20/3. Theo đó, các thành viên có mặt lúc 6h sáng, theo dõi cân đủ khối lượng, sau đó kiểm tra bằng mắt rau củ. Đối với thực phẩm tươi sống thì xem có mùi lạ không. Đến sáng 3/4 thì phát hiện sự việc.

Đoàn kiểm tra ngày 3/4 gồm có 2 giáo viên được phân công giám sát bữa ăn bán trú, đại diện nhà bếp, phụ huynh. Ngay sau khi phát hiện sự việc, phụ huynh đã yêu cầu đổi lại thực phẩm và báo cáo sự việc lên Ban giám hiệu nhà trường.

Được biết, ngay sau khi phát hiện tình hình, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Chu Văn An đã yêu cầu đơn vị cung cấp thực phẩm đổi lại số thịt gà bị hỏng . Đến 8 giờ 15 phút cùng ngày, nhà cung cấp đã đổi lại đúng 35kg thịt gà khác.

Cũng theo đại diện ban phụ huynh, dù đã nhiều lần yêu cầu nhà trường nhập thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có tem mác, song tình trạng này vẫn không cải thiện. Trao đổi với báo chí sáng 4/4, đại diện Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai cho biết, Phòng đã nắm được sự việc, tiếp theo sẽ tiến hành xác minh.