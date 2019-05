Thiếu uý tạt axit người yêu: Phút cuồng ghen, đời sầu “bóc lịch”

Cô gái Lê Thị Lan Vy (SN 1995, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đang phải trải qua những bi kịch đớn đau nhất trong cuộc sống khi từ một thiếu nữ xinh đẹp bị hủy hoại nhan sắc khi gương mặt bị biến dạng, nhiều vết sẹo lớn tại nhiều bộ phận trên cơ thể do bị axit tàn phá.



Câu chuyện cô chia sẻ lên mạng xã hội về tấn bi kịch của cuộc đời đang thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là khi kẻ tạt axit hủy hoại dung mạo đẩy cô gái đến đau khổ tột cùng ấy chính là Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, cựu thiếu úy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC tại Đà Nẵng) – cũng là chồng sắp cưới của cô gái.

Cựu thiếu úy công an này vì cuồng ghen đã nhẫn tâm thực hiện hành vi man rợ khi dùng axit đậm đặc tạt lên mặt và một số bộ phận trên cơ thể người vợ sắp cưới khiến cô gái bị hủy hoại 1/2 gương mặt dẫn đến thương tích vĩnh viễn 46%.

Tưởng rằng có một tình yêu đẹp, một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai...

Vì ghen tuông khi nghi ngờ vợ sắp cưới có quan hệ tình cảm với người khác, Hải đã thường xuyên đánh đập nhiều lần cô gái đến mức cô gái phải chủ động chấm dứt chia tay dù hai người đã làm đám hỏi, thậm chí đã đăng ký kết hôn.

Tưởng rằng, Hải sẽ nhận thức được những sai lầm để thay đổi. Tuy nhiên, cựu thiếu úy công an này lại lên kế hoạch vô cùng tàn độc, đi mua can axit 30 lít sau đó về chiết ra chai 750ml để gây án. Hải đến nhà Vy và lạnh lùng tạt axit vợ sắp cưới khiến cô gái trẻ bỏng nửa khuôn mặt, bỏng ở tay chân.

Hành vi tạt axit của thiếu úy công an này tàn ác đến mức ngay cả Trưởng Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đều nhận định là việc làm dã man, man rợ, không thể tha thứ, chấp nhận được và cần phải được nghiêm trị theo đúng quy định.

...Ngờ đâu chính sự ghen tuông mù quáng đã dẫn đến tấn bi kịch cho bản thân và người mình yêu thương.

Bởi Hải là một thiếu úy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng nên biết rõ sự nguy hiểm của axit và quy định của pháp luật nhưng vẫn phạm pháp mà người hắn nhắm đến chính là người hắn hết mực yêu thương.

Chỉ vì bản tính ích kỷ, nhỏ nhen dẫn đến sự ghen tuông vô cớ, Hải đã đẩy người vợ sắp cưới vào những đau đớn tột cùng của thể xác và tâm hồn. Để lại trong cô gái những ký ức kinh hoàng sau khi phải hứng chịu “cơn mưa” axit lạnh lùng của người mà cô đã từng yêu thương.

Bởi với một cô gái, dung mạo nhan sắc là thứ quý giá nhất trong cuộc sống. Bị hủy hoại nhan sắc, bị cướp mất niềm tin vào tình cảm là hai thứ đớn đau nhất đối với một người phụ nữ.

Với hành vi tàn ác của mình, Hải đã bị tước quân tịch, cho ra khỏi ngành công an. Ngay sau khi gây án, Hải đã bị Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hải từ ngày 9/1/2019. Hiện cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND cùng cấp đối với vụ cố ý gây thương tích do bị can Nguyễn Trương Nam Hải gây ra.

Rồi đây với những bản án nghiêm minh của pháp luật, Nguyễn Trương Nam Hải sẽ phải trả giá cho việc trả thù tình bằng cách dã man, độc ác. Tuy nhiên, cái giá đắng chát với Hải không chỉ từ những bản án của pháp luật mà chính là sự dày vò, cắn rứt lương tâm đến suốt cả cuộc đời. Chỉ vì ghen tuông mù quáng, trong một phút bốc đồng, Hải đã thực hiện hành vi tội ác và hiện nay, Hải sẽ phải trải cả một đời sầu “bóc lịch” để trả giá cho những sai lầm mà hắn gây ra.

Trong thực tế, không chỉ vụ việc trên, thời gian qua, đã xảy ra rất nhiều vụ trả thù tình do ghen tuông bằng những cách dã man, độc ác, thậm chí dẫn đến án mạng chết người khiến dư luận đặt ra câu hỏi: Vì sao con người lại ác tâm đến như vậy? Tàn nhẫn đến như thế? Ghen tuông là gì mà có thể biến những con người hiền lành thành ác thú?

Ghen tuông là một triệu chứng của thói ích kỷ cá nhân một cách thái quá, là biểu hiện của sự kém tinh thần. Khi những cảm xúc tiêu cực lấn át lý trí nên con người ta thường rơi vào trạng thái tuyệt vọng không phân biệt đúng - sai, phải - trái, luôn gây ra cảm giác ngột ngạt, khó chịu trong quan hệ tình cảm giữa hai người dễ dẫn đến những hành động tiêu cực khi mối quan hệ xấu hơn. Khi đó họ dễ rơi vào trạng thái hận thù, sẵn sáng nhẫn tâm sát hại, ra tay tàn độc người mà họ yêu thương. Tất cả chính là biểu hiện của việc thiếu kỹ năng sống để kiềm chế cảm xúc dẫn đến quẫn trí, làm liều.

Để không còn những vụ trả thù tình dã man, con người cần học tập, trau dồi những kỹ năng như nhận diện, làm chủ cảm xúc, làm chủ hành vi, sống có nhân cách, trách nhiệm và tôn trọng người khác. Chỉ khi con người bớt đi tính ích kỷ cá nhân, tính sở hữu, biết tôn trọng người khác thì khi đó những vụ án trả thù tình mới được hạn chế, chấm dứt.