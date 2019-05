Mẹ nữ sinh giao gà: “Không ngờ Toán lại giết con gái tôi!“

"Không ngờ Toán và đồng bọn sát hại con gái"

Trong quá trình khám phá vụ án, các trinh sát của Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên đã tập trung làm rõ mối quan hệ giữa bà Hiền và Vì Văn Toán.

Bởi, đối tượng Toán từng khai với công an rằng bà Hiền nợ anh ta một khoản tiền.

Sau đó, Toán nhờ Bùi Văn Công tổ chức bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên - con gái bà Hiền, giữ lại vài ngày để gây sức ép buộc bà Hiền trả nợ. Toán hứa trả công bằng tiền và ma túy nên nhóm của Công đồng ý. Chính vì vậy, cơ quan công an có cơ sở để nghĩ đến việc bà Trần Thị Hiền tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 28/5, đại úy Sùng A Khai, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, tại cơ quan điều tra, bước đầu bà Trần Thị Hiền đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bà Hiền nói "không ngờ Toán và đồng bọn lại ra tay sát hại con gái".

Theo các trinh sát, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên có mối quan hệ làm ăn với Vì Văn Toán từ trước khi đối tượng này đi tù (Toán đi tù 10 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới ra trại giữa năm 2018).

Thời gian gần đây, khi con gái bà Hiền bị sát hại, người phụ nữ này thường lên mạng xã hội than thở, bày tỏ sự căm phẫn với các đối tượng giết con gái bà, nhằm "tung hỏa mù", đánh lạc hướng điều tra của công an. Đây là một "chiêu" hết sức tinh vi của nữ bị can.

Thậm chí, lúc bị bắt, bà Hiền còn ngoan cố, cho rằng mình không mua bán ma túy, không làm gì phạm pháp.

Mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên khóc lóc..rồi lại livestream

Từ khi công an bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền, nhiều người bắt đầu xâu chuỗi sự việc về những hành động bất thường của bà Hiền.

Một số người dân sống ở gần hiện trường cho biết, với địa hình đồi núi đi lại phức tạp, mất thời gian cộng với việc trời đã tối, việc Mỹ Duyên đi giao gà 1 tiếng chưa về là chuyện bình thường. Nhưng bà Hiền đã nhanh chóng báo con mất tích.

Xác nhận điều này, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Mường Thanh cho hay, khoảng 20h hôm 30 Tết, bà Hiền đến phường Mường Thanh trình báo việc con gái đi giao gà mất tích.

"Theo như trình báo của bà Hiền, con gái của bà mất tích sau 2 tiếng đi giao gà. Lúc đến phường trình báo, bà Hiền khóc lóc và khẳng định con gái bị mất tích. Sau đó, chính quyền địa phương đã hướng dẫn bà Hiền đến trình báo công an”, vị Chủ tịch phường nói.

Khi bà Hiền lên nhận dạng thi thể con vào mùng 3 Tết tại nhà hoang ở xã Thanh Nưa, lúc đầu bà Hiền khóc lóc thảm thiết. Nhưng sau đó, bà Hiền bất ngờ bình tĩnh lại và livestream (phát trực tiếp) lên Facebook, để nói về những hình ảnh hiện trường nơi con gái bà bị hiếp dâm và sát hại.