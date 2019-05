Một cô gái miền Tây đột tử tại quán karaoke ở Hải Phòng

(Kiến Thức) - Một nữ tiếp viên quán karaoke ở huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đã bất ngờ đột tử tại quán. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ nhân viên này.

Sáng ngày 15/5, trao đổi với PV, Đại tá Phạm Quang Thiện – Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một cô gái miền Tây tử vong tại quán karaoke trên địa bàn xã Nhân Hòa (huyện Vĩnh Bảo).



Thông tin từ ban Công an xã Nhân Hòa, sự việc xảy ra tại quán karaoke Bến Đợi (có địa chỉ tại thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa, gần bến xe huyện Vĩnh Bảo). Nạn nhân được xác định là Lê Thị Kiều M. (trú tại tỉnh Hậu Giang).

Ảnh minh họa.

“Có thông tin dư luận nói nữ tiếp viên này mới chỉ 14 – 15 tuổi, việc này chúng tôi không khẳng định được vì ban Công an xã chỉ làm nhiệm vụ phối hợp bảo vệ hiện trường, không được tiếp cận hồ sơ liên quan.

Sự việc xảy ra chủ quán karaoke không trình báo với ban Công an xã mà trình báo Công an huyện. Thời điểm nạn nhân tử vong là rạng sáng ngày 14/5.

Lúc 7h sáng cùng ngày, khi nghe thông tin vụ việc cô gái miền Tây tử vong tại quán karaoke, ban Công an xã đến hiện trường thì Công an huyện cùng các lực lượng đã có mặt làm công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y”, đại diện Công an xã Nhân Hòa thông tin.

Theo đại tá Phạm Quang Thiện, nguyên nhân tử vong của nạn nhân còn phải chờ kết quả giám định pháp y mới rõ có sử dụng ma túy hay không. Trong khi đó, đại diện công an xã cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra xác minh, thông tin nạn nhân sử dụng chất kích thích là không có cơ sở.