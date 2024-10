Một thầy giáo có hành động đẹp khi đi trên phố Hà Nội

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào hồi 10h00 ngày 4/10, anh Tạ Tuấn Sơn (SN 1985, hiện là giáo viên Trường THCS Giảng Võ) đã đến Công an phường Giảng Võ trình báo về việc anh có nhặt được một chiếc điện thoại iPhone 12 promax trên tuyến phố Giảng Võ. Anh Sơn mong muốn cơ quan Công an tìm và trao trả cho chủ sở hữu.

Chị Đỗ Hà Dương nhận lại tài sản tại Công an phường. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Giảng Võ đã xác minh và nhanh chóng liên hệ được với chủ nhân của chiếc điện thoại trên là chị Đỗ Hà Dương (SN 1994). Tại cơ quan Công an, chị Dương cho biết đã sơ ý đánh rơi chiếc điện thoại mà không hề hay biết cho đến khi được cơ quan Công an liên hệ. Nhận lại tài sản, chị Dương đã gửi lời cảm ơn Công an phường Giảng Võ và anh Tạ Tuấn Sơn, người đã nhặt được chiếc điện thoại trên.