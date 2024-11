Hà Nội: Bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản có nhiều tiền án

Ngày 6/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Ba Đình đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Vũ Quốc Huy (SN: 1978; HKTT: Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Đỗ Đức Anh (SN: 1982; HKTT: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, hồi 19h30 ngày 28/10/2024, Công an phường Kim Mã tiếp nhận tin báo của chị N.T.H về việc căn hộ của chị tại ngõ 135 Núi Trúc, phường Kim Mã bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp một số trang sức và tài sản. Tổng thiệt hại trị giá khoảng 440 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an phường Kim Mã đã nhanh chóng phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ba Đình tổ chức xác minh, điều tra vụ việc. Đến ngày 01/11/2024, Công an quận Ba Đình đã bắt giữ Vũ Quốc Huy và Đỗ Đức Anh là 2 đối tượng đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản trên. Theo hồ sơ, Vũ Quốc Huy đã có 03 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma tuý và Đỗ Đức Anh cũng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản .

Hiện Công an quận Ba Đình đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.