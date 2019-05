Toàn cảnh vụ án 2 thi thể vùi trong khối bê tông ở Bình Dương

Căn nhà số 90 ở ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) do ông Nguyễn Minh Vương (thường trú tại ấp 2, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên) sở hữu. Sau đó, ngôi nhà được bán lại ông Nguyễn Thanh Huân (thường trú tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng) Ngày 15/5, ông Huân đến dọn dẹp nhà mới thì phát hiện trong chiếc thùng nhựa nuôi cá màu xanh loại 1000 lít, được đổ đầy bê tông lên trên. Khi tiến hành dỡ bỏ để vận chuyển ra ngoài, người ta phát hiện một thi thể vùi trong khối bê tông. Nhận được thông tin, công an lập tức có mặt tại hiện trường. Đến 2h ngày 16/5, thi thể được đưa ra ngoài trong tình trạng đang phân hủy, bốc mùi hôi thối rất đáng sợ. Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tử thi thứ nhất cao khoảng 1,7m, khoảng 30 - 35 tuổi. Nạn nhân này có răng hàm thiếu 3 chiếc răng số 2, 4, 5, tóc ngắn sát da đầu. Đến sáng ngày 16/5, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc CA tỉnh Bình Dương và Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc CA tỉnh Bình Dương cũng đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo. Vụ án mạng thu hút được rất nhiều người dân hiếu kỳ đến xem từ khi phát hiện thi thể. 15h cùng ngày, cơ quan điều tra phát hiện ra tử thi thứ hai nằm trong một khối bê tông khác. Nạn nhân này cao khoảng 1,61m, khoảng 35 tuổi, tóc ngắn, mặc áo thun trắng, bên ngoài mặc áo khoác đen có mũ cùng quần dài thể dục màu xanh đen. Thi thể thứ hai được giấu trong một thùng phi xanh bằng nhựa được đổ đầy trà rồi quấn chặt bằng xốp, dán silicon. Theo thông tin từ cơ quan công an, 2 thi thể đều là nam và đang được xét nghiệm ADN. Khoảng 16h ngày 16/5, lực lượng thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Hình sự - Bộ Công an đã có mặt để khẩn trương thực hiện công tác khám nghiệm, phân tích các chi tiết liên quan đến vụ án. Nhiều loại keo có sức dính cao được phát hiện trong ngôi nhà. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - người địa phương cho rằng cả 2 thi thể có thể mới bị sát hại cách đây vài ngày vì nếu chết lâu thì chỉ cần nắm tóc, tóc sẽ rơi ra ngoài. Người dân địa phương cho biết, khoảng tháng 10/2018 có 3 người gồm 2 nữ và 1 nam đến thuê nhà. Vài ngày sau đó, những người này dùng bạt phủ kín xung quanh hàng rào của ngôi nhà. Một trong 2 người phụ nữ thuê nhà có tên là Thanh. Cứ 3 tháng người phụ nữ này đến nhà của ông Vương ở thị xã Tân Uyên trả tiền thuê nhà. Hiện tung tích của những người thuê ngôi nhà trước khi ông Huân đến mua vẫn đang là bí ẩn.

