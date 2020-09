Thi thể sơ sinh trong túi nylon: Ác mẫu là ai?

Truy tìm ác mẫu

1 ngày sau khi sự việc cháu bé sơ sinh bị bỏ trong túi nylon đến chết xảy ra, dư luận khu chợ Dầu (thôn Ngoại Độ, xã Đội Bình, huyện Ứng Hoà, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng và phẫn nộ với hành vi của người làm cha, làm mẹ bỏ rơi con mình.

Hiện giờ cháu bé đã được người dân thôn Ngoại Độ lo cho mồ yên mả đẹp, nhưng câu chuyện đau lòng về cháu bé sẽ còn ám ảnh người dân khó có thể nào quên.

Câu hỏi: Mẹ cháu bé là ai? khiến người dân trong thôn ám ảnh. Họ không thể tưởng tượng một người mẹ dứt ruột đẻ ra con mình, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày... cháu bé còn nguyên dây rốn như vậy mà lại nỡ lòng nào nhét con vào túi nylon rồi bỏ ngoài chợ.

Sự việc làm nhiều người liên tưởng đến vụ nữ sinh bỏ con ở giữa khe tường xảy ra hồi tháng 8/2020 (tại Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội). "Phải chăng, người mẹ bỏ con trong túi nylon cũng là 1 cô nữ sinh như thế?" - người dân đặt câu hỏi.

Tại cơ quan công an, nữ sinh N.K.H (SN 2000, ở Ninh Bình) bỏ con mới sinh xuống giữa khe tường ở Gia Lâm (Hà Nội) khai rằng: Do đang là sinh viên, chót mang thai không thể phá bỏ nên sau sinh rất khủng hoảng tinh thần và lo sợ. Trong lúc hoảng loạn đó, nữ sinh đã bỏ con qua cửa sổ, rơi xuống khe tường giữa 2 nhà và nằm kẹt ở đó.

Tâm lý của những người trẻ khi vấp phải những biến cố cuộc đời thường đưa ra những quyết định dại dột, nhiều ý kiến cho rằng người mẹ cũng có thể là 1 trường hợp như vậy.

Nhiều ý kiến khác lại cho rằng: Không cữ là người trẻ thì mới dại dội. Như trường hợp của ác mẫu Phạm Thị Thành (SN 1989, trú tại Hoa Thành, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) bỏ con sơ sinh xuống hố ga khi nhiệt độ ngoài trời đang 40 độ, dẫn đến cháu bé tử vong hồi tháng 6/2020.

Dù đã ở tuổi trung niên, đã có đầy đủ nhận thức và trải nghiệm cuộc sống nhưng Thành vẫn hành động nhẫn tâm khi bỏ rơi đứa con mới sinh của mình.

Trở lại với trường hợp của cháu bé bị bỏ rơi ở chợ Dầu (thôn Ngoại Độ, Ứng Hoà, Hà Nội), người dân cho rằng mẹ cháu bé có thể là bất cứ ai, nhưng dù trong hoàn cảnh nào thì việc nhét con sơ sinh vào túi nylon rồi bỏ đó đến chết là hành động không vô nhân tính, không thể chấp nhận được. Quan trọng hơn, đó là hành vi vi phạm đạo đức làm mẹ, đạo đức làm người và vi phạm pháp luật.

Việc ai là ác mẫu bỏ rơi con sẽ được cơ quan công an điều tra và xử lý. Hiện dư luận thôn Ngoại Độ đang rất mong chờ cơ quan chức năng sớm tìm ra người mẹ để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời là bài học răn đe cho mọi người để những trường hợp đau lòng như vậy sẽ không còn tái diễn.

Người mẹ có thể bị phạt tù

“Bé sơ sinh, sinh ra còn sống thì được xác định là con người và được pháp luật bảo vệ. Như vậy, bé sinh ra còn sống mà người mẹ lại vứt bỏ dẫn đến bé tử vong, cơ quan công an sẽ tiến hành khởi tố hình sự vụ án để điều tra làm rõ xử lý theo qui định”- Luật sư Cường nói và đưa giả thuyết: Trường hợp bé sơ sinh, sinh ra đã tử vong thì rất khó xử lý hình sự đối với người mẹ, mà chỉ răn đe giáo dục xử lý hành chính.

Tại Khoản 1 của Điều 24 của Bộ luật hình sự hiện hành qui định: Người mẹ nào bị ảnh hưởng tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong vòng 7 ngày tuổi sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Theo đó, cơ quan công an sẽ chứng minh đứa con còn sống do 2 nguyên nhân, tư tưởng lạc hậu mà giết con hoặc do hoàn cảnh khách quan đặc biệt.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, trong trường hợp bé sơ sinh, sinh ra còn sống thì được xác định là con người, có quyền và nghĩa vụ trách nhiệm. Còn nếu bé sơ sinh khi sinh ra đã bị chết lưu hoặc do xảy thai dẫn đến tử vong thì câu chuyện sẽ khác.