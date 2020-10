Thí sinh Thách thức danh hài cướp ngân hàng hơn 2 tỷ để mua kim cương

Điều tra ban đầu ghi nhận: Khoảng 12h30 ngày 10/10, tại PGD ngân hàng trên đường Trương Vĩnh Ký (P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú) có một vị khách đặc biệt. Đó là một phụ nữ đội mũ lưỡi trai, mang kính đen, khẩu trang che kín mặt, đeo túi xách, bước xuống từ chiếc taxi Vinasun. Vừa vào PGD, cô ta đặt túi xách xuống bàn, hô to "có bom" và đe dọa phóng hỏa, yêu cầu nhân viên PGD phải gom tiền bỏ vào túi xách của mình. Quá bất ngờ nên các nhân viên không kịp có phản ứng kháng cự hay báo động, ngoài việc làm theo yêu cầu của đối tượng. Tên cướp cầm túi xách gom được khoảng 2,1 tỷ đồng, nhanh chóng bước ra ngoài, khóa trái cửa PGD rồi lên taxi chờ sẵn để tẩu thoát. Các nhân viên ngân hàng không thể ra ngoài tri hô báo động để người dân hỗ trợ ngăn chặn kẻ cướp. Ghi nhận thông tin, phân tích tình hình, từng mũi trinh sát nhập cuộc điều tra với tinh thần quyết tâm nhất, trong đó không thể thiếu việc liên hệ với hãng taxi để có thêm thông tin, đưa ra nhận định về hướng trốn chạy của kẻ cướp. Khẩn trương điều quân, đưa ra được các giả thiết và phán đoán chính xác hướng bôn tẩu của nghi can nên chỉ sau 150 phút (khoảng 15 giờ cùng ngày), vụ cướp tại PGD Trương Vĩnh Ký được Công an Q.Tân Phú và Phòng CSHS khám phá, bắt được nghi can, thu giữ một số vật chứng. Đến 21 giờ 44 ngày 10/10, Công an TPHCM đã có thông tin chính thức về việc khám phá vụ cướp tài sản trên. Một trinh sát chia sẻ: "Sau khi thay đổi trang phục, di chuyển qua vài điểm thì Thắng đến một tiệm kinh doanh nữ trang tại một siêu thị ở Q.Tân Bình, đang chuẩn bị mua nhẫn kim cương thì bị bắt. Việc sớm lọt lưới công an sau khi đã thay hình đổi dạng khiến đối tượng ngỡ ngàng". Lần theo hành trình trốn chạy của "nữ quái" cướp ngân hàng, sau khi dùng "bom" hù dọa để cướp 2,1 tỷ đồng, Thắng ra thẳng chiếc taxi đã hẹn chờ mình tại đây và bảo tài xế lái đến một trung tâm thương mại ở Q.Tân Phú và một trung tâm thương mại trên đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình. Để xóa dấu vết, ả vào nhà vệ sinh thay quần áo, mũ lưỡi trai, mua một valy cất số tiền cướp được, tiếp tục đi mua sắm cho đến khi bị Công an Q.Tân Phú và Phòng CSHS phối hợp bắt giữ. Bước đầu, Thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai do nợ nần thúc ép nên liều lĩnh đi cướp ngân hàng. Có ý kiến cho rằng, Thắng "có vấn đề” về thần kinh mới gây ra vụ cướp rất táo tợn, nhưng cũng khá ngờ nghệch như vậy. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TPHCM điều tra, làm rõ và xử lý theo pháp luật. Nhiều người dân ngợi khen về việc điều tra, khám phá án rất nhanh của lực lượng Công an TPHCM. Được biết, Thắng từng tham gia nhiều chương trình truyền hình, giải trí, như: Thách thức danh hài, Chạm tới ước mơ... Với vụ cướp ngân hàng hết sức liều lĩnh lần này, Thắng phải đối diện với mức án khá nặng. Cô gái cướp ngân hàng từng tham gia gameshow thách thức danh hài.

