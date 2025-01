NSND Như Quỳnh sự nghiệp thành công, hôn nhân viên mãn

NSƯT Tiêu Lang vừa qua đời. Nam nghệ sĩ chính là bố của NSND Như Quỳnh (trong ảnh). Ảnh: Dân Việt. Có bố là nghệ sĩ Tiêu Lang, mẹ là nghệ sĩ cải lương Kim Xuân, Như Quỳnh bộc lộ năng khiếu nghệ thuật ngay từ nhỏ. Theo VTV, năm 15 tuổi, Như Quỳnh đã học cải lương tại trường Sân khấu Hà Nội (nay là trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội). Ảnh: VTV. Theo Công An Nhân Dân Online, năm 19 tuổi Như Quỳnh đóng bộ phim đầu tiên Bài ca ra trận của đạo diễn Trần Đắc. Sau đó, nữ nghệ sĩ đóng phim Đến hẹn lại lên, Ngày Lễ Thánh, Hy vọng cuối cùng, Hà Nội mùa chim làm tổ, Mùa hè chiều thẳng đứng…. Ảnh: Dân Việt. Như Quỳnh giành không ít giải thưởng như Diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 3 (năm 1975) với vai Nết trong phim Đến hẹn lại lên (năm 1974), Diễn viên nước ngoài xuất sắc ở Hàn Quốc do Đài truyền hình SBS trao tặng với vai bà mẹ trong bộ phim Cô dâu vàng năm 2007. Ảnh: Công An Nhân Dân Online. Ở tuổi 71, nghệ sĩ Như Quỳnh vẫn miệt mài đóng phim. Hiện tại, bà đóng vai bà Hồi trong phim truyền hình Không thời gian đang lên sóng. Ảnh: VFC. Năm 1988, Như Quỳnh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, năm 2007 bà nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. Ảnh: Vietnamnet. Nghệ sĩ Như Quỳnh kết hôn với nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo năm 1980. Bà chia sẻ trên Vietnamnet về mối tình với chồng: “Chị gái tôi lấy anh trai của anh, chúng tôi biết nhau khi tôi đã có người yêu. Sau này, chuyện tình của tôi không thành, anh luôn ở bên chăm sóc, quan tâm”. Ảnh: VTV. Như Quỳnh cho biết, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo tâm lý, chiều vợ. “Về muộn, về sớm anh ấy cũng hỏi han như đã ăn cơm chưa, đi làm có mệt không rồi ăn uống ở đoàn có hợp khẩu vị không. Anh ấy chăm sóc như vậy nên tôi cũng yên tâm hơn. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn cùng chung sở thích. Tôi và ông xã thường rủ nhau ra rạp xem phim khi có thời gian rảnh”, Người Đưa Tin dẫn lời nữ nghệ sĩ. Ảnh: VTV. Hai con gái của Như Quỳnh không theo nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ cho biết, con gái lớn làm biên tập viên truyền hình, con út Đan Khuê làm thiết kế nội thất. Ảnh: Công An Nhân Dân Online. Xem trailer phim Không thời gian có NSND Như Quỳnh đóng. Nguồn Youtube VFC

