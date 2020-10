Thí sinh thách thức danh hài cướp ngân hàng: Từ game show đến “game tù”

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ Phùng Thị Thắng (nick name Kang Pi, SN 1996, quê Bắc Giang) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”. Thắng là nghi phạm đã có hành vi mang dụng cụ dọa nổ phòng giao dịch ngân hàng trên đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh trưa 10/10, để cướp 2,1 tỷ đồng. Phùng Thị Thắng vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp, vì muốn dấn thân vào showbiz, Thắng đã tham gia vào nhiều game show trên truyền hình, một trong những game show đó là “Thách thức danh hài”. Cụ thể, tháng 12/2019, Phùng Thị Thắng gây chú ý khi tham gia chương trình Thách thức danh hài mùa 6. Trong chương trình, nữ thí sinh cũng bày tỏ sự say mê với sự nghiệp diễn hài. Thắng nói: "Tôi mê hài một cách khủng khiếp nhưng còn mê Trấn Thành, Trường Giang, Ngô Kiến Huy hơn cả hài nữa". Thắng cũng khẳng định biết hát 7 thứ tiếng, trong đó có tiếng Hàn. Màn dự thi kéo dài đến 20 phút dù không có câu hài đặc sắc. Thậm chí, Thắng khoe khả năng sáng tác và có nhiều bài hát hợp với ca sĩ Hari Won (vợ Trấn Thành), cô được giám khảo Trấn Thành hỏi xin số điện thoại. Nhờ khiến Trấn Thành bật cười trong vòng một nên Phùng Thị Thắng giành được 2 triệu đồng. Sang vòng hai, Thắng sớm dừng chân. Ngoài ra, Thắng cũng từng tham gia vào các chương trình truyền hình thực tế để lấy kinh nghiệm khởi nghiệp, lập kênh youtube để nhiều người biết đến mình, tuy nhiên dù đầu tư nhiều để nổi tiếng nhưng cô không thành công. Phùng Thị Thắng từng lấy nghệ danh là Kang Pi để đi thi Z-POP Dream Vietnam Audition (Chạm tới ước mơ) vào tháng 7/2019. Trong chương trình này, Thắng giới thiệu mình là "nhạc sĩ, ca sĩ tự do và người buôn bất động sản". Thắng tiết lộ đã tham gia vòng loại của nhiều cuộc thi hát như The Voice, Vietnam Idol, Vietnam's Got Talent... nhưng "cứ tới nơi thì người ta thông báo hết chỗ đậu xe nên đi về". Tại Z-POP Dream Vietnam Audition, Thắng vào đến chung kết và biểu diễn ca khúc "Vì yêu" tự sáng tác, bản cover "Túy âm" và "Chạm đáy nỗi đau". Đầu tư nhiều để dấn thân showbiz nên Thắng nợ nần chồng chất. Trong lúc gặp khó khăn, túng quẫn, Thắng đã nghĩ đến việc cướp ngân hàng để trả nợ và đã chuẩn bị các vật dụng như trên để đi cướp. Ngày 10/10, sau khi chuẩn bị bình gas mini, bình khò lửa, xăng, dây đèn nhấp nháy bỏ vào bên trong giỏ xách sau đó mặc áo khoác tay dài, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen, Thắng bắt xe taxi đến Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank trên đường Trương Vĩnh Ký. Tại đây Thắng kêu tài xế xe taxi đứng chờ còn mình đi vào bên trong phòng giao dịch. Do đã hết giờ làm việc, bên trong phòng giao dịch không còn khách nên bảo vệ nói với Thắng thứ 2 đến làm việc (chiều thứ 7 và Chủ nhật phòng giao dịch ngân hàng không làm việc). Thắng xin bảo vệ vào bên trong lấy đồ rồi sẽ quay ra. Thắng đi thẳng đến quầy giao dịch nơi có 2 nhân viên nữ ngân hàng đang kiểm kê chốt sổ sách để đóng cửa phòng giao dịch. Thắng để giỏ xách lên quầy cố tình lộ ra các bình gas, chai xăng và đèn nhấp nháy. Thắng cầm chai xăng và dụng cụ khò lửa lên đe dọa sẽ cho nổ và bắt nhân viên trong phòng giao dịch lấy tiền bỏ vào túi của Thắng. Vừa đe dọa nhân viên Thắng còn chế xăng từ trong chai xuống sàn phòng giao dịch và bàn làm việc của nhân viên. Lo Thắng manh động gây ảnh hưởng đến phòng giao dịch và những người xung quanh, nhân viên bên trong phòng giao đã làm theo lời Thắng. Sau khi bỏ khoảng 2,1 tỷ vào giỏ xách, Thắng giật giỏ xách chạy ra ngoài leo lên taxi tẩu thoát. Chỉ sau 150 phút khi vụ án xảy ra, Thắng bị cảnh sát bắt khi đang ở Vincom Plaza Cộng Hòa (Tân Bình). Bước đầu Thắng khai, sau khi cướp được tiền Thắng đi taxi đến Aeon Tân Phú thay quần áo rồi mua vali bỏ quần áo và tiền vừa cướp được vào rồi đi taxi qua Vincom Plaza Cộng Hòa. Thắng chuẩn bị bỏ trốn thì bị tổ trinh sát phát hiện khống chế. Với hành vi cướp tài sản với số tiền trên 2 tỷ đồng, đối tượng này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân theo quy định tại khoản 4, Điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015. Số tiền mà đối tượng này cướp trên 2 tỷ đồng nên phải đối mặt với mức hình phạt nghiêm khắc. Vụ việc của Thắng cho thấy, cuộc đời không giống như trên sân khấu, khi một màn kịch khép lại thì có thể đã hết cuộc đời, khi vướng vào vòng lao lý khó có cơ hội để làm lại cuộc đời. >>> Clip: Người phụ nữ xông vào Ngân hàng cướp tài sản ở TP.HCM. Nguồn: THDT

