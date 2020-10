Thí sinh Thách thức danh hài cướp ngân hàng chế "bom khủng" ra sao?

Ngày 14/10, Công an TPHCM tiếp tục lấy lời khai Phùng Thị Thắng để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản và các dấu hiệu phạm tội khác. Thắng là nghi phạm vừa gây ra vụ cướp ngân hàng táo tợn tại Chi nhánh Techcombank quận Tân Phú, TPHCM. Thắng khai nhận do nợ nần hàng trăm triệu đồng nhưng không có khả năng để trả nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng để trả nợ. Đáng nói, nghi can còn tự chế bom để thực hiện hành vi cướp ngân hàng. Theo lời khai ban đầu, Thắng rời quê vào TPHCM lập nghiệp với mong muốn được nổi tiếng để làm giàu nhanh chóng. Trong một khoảng thời gian dài, Thắng dùng tiền đầu tư vào kênh youtube, tham gia các chương trình gameshow hài để khán giả quen mặt. Tuy nhiên, dù đầu tư khá nhiều tiền nhưng Thắng vẫn không đạt được thành công trong khi nợ nần chồng chất. Để thực hiện ý tưởng cướp tiền ngân hàng trả nợ, Thắng lên mạng học cách chế bom, mìn làm công cụ gây án. Ngày 8/10, Thắng mua các bình gas mini về rồi dùng băng keo quấn lại để làm mìn giả. Để cho trông giống mìn thật, Thắng đã nghiên cứu rất kỹ khi mua thêm đèn nháy xanh đỏ gắn vào khối bình gas mini để dọa được nhân viên ngân hàng. Ngoài khối bình gas mini được gắn với nhau bằng băng keo và gắn thêm đèn nháy cho giống loại mìn trên phim ảnh. Thắng còn mua thêm xăng để vào chai để làm công cụ thực hiện hành vi cướp ngân hàng. Đến khoảng 12h30 ngày 10/10, Thắng mặc áo dài tay, đeo khẩu trang, kính, đội mũ bảo hiểm đi taxi đến trước trụ sở Chi nhánh ngân hàng Techcombank quận Tân Phú trên đường Trương Vĩnh Ký, TPHCM, yêu cầu tài xế taxi dừng xe đứng đợi rồi đi vào trong. Khi bị bảo vệ chặn lại, Thắng nói vào trong lấy đồ để quên rồi ra ngay. Tuy nhiên, Thắng đi thẳng đến quầy của một nữ nhân viên ngân hàng rồi đặt túi màu hồng có chứa nhiều bình gas mini, xăng, dây đèn nháy… lên quầy và lớn tiếng đe dọa là bom. Thắng dồn nhân viên ngân hàng và bảo vệ lại một góc, đổ xăng lên bàn, cầm đèn khò ra dọa phóng hỏa và yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào túi của mình. Sau khi lấy được tiền ( khoảng 2,1 tỷ đồng), Thắng chạy ra ngoài dùng dây buộc cửa ngân hàng rồi lên taxi rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ cướp diễn ra trong vòng khoảng 5 phút và được camera an ninh của ngân hàng ghi lại. Sau 2 giờ đồng hồ gây án, Thắng bị công an bắt khi đang trốn tại 1 trung tâm thương mại trong thành phố. Đến thời điểm hiện tại, Thắng thể hiện chỉ thực hiện vụ cướp ngân hàng 1 mình mà không có ai giúp sức. Công an TPHCM tiếp tục lấy lời khai Phùng Thị Thắng để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản và các dấu hiệu phạm tội khác. Cô gái cướp ngân hàng từng thi Thách thức danh hài.

Ngày 14/10, Công an TPHCM tiếp tục lấy lời khai Phùng Thị Thắng để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản và các dấu hiệu phạm tội khác. Thắng là nghi phạm vừa gây ra vụ cướp ngân hàng táo tợn tại Chi nhánh Techcombank quận Tân Phú, TPHCM. Thắng khai nhận do nợ nần hàng trăm triệu đồng nhưng không có khả năng để trả nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng để trả nợ. Đáng nói, nghi can còn tự chế bom để thực hiện hành vi cướp ngân hàng. Theo lời khai ban đầu, Thắng rời quê vào TPHCM lập nghiệp với mong muốn được nổi tiếng để làm giàu nhanh chóng. Trong một khoảng thời gian dài, Thắng dùng tiền đầu tư vào kênh youtube, tham gia các chương trình gameshow hài để khán giả quen mặt. Tuy nhiên, dù đầu tư khá nhiều tiền nhưng Thắng vẫn không đạt được thành công trong khi nợ nần chồng chất. Để thực hiện ý tưởng cướp tiền ngân hàng trả nợ, Thắng lên mạng học cách chế bom, mìn làm công cụ gây án. Ngày 8/10, Thắng mua các bình gas mini về rồi dùng băng keo quấn lại để làm mìn giả. Để cho trông giống mìn thật, Thắng đã nghiên cứu rất kỹ khi mua thêm đèn nháy xanh đỏ gắn vào khối bình gas mini để dọa được nhân viên ngân hàng. Ngoài khối bình gas mini được gắn với nhau bằng băng keo và gắn thêm đèn nháy cho giống loại mìn trên phim ảnh. Thắng còn mua thêm xăng để vào chai để làm công cụ thực hiện hành vi cướp ngân hàng. Đến khoảng 12h30 ngày 10/10, Thắng mặc áo dài tay, đeo khẩu trang, kính, đội mũ bảo hiểm đi taxi đến trước trụ sở Chi nhánh ngân hàng Techcombank quận Tân Phú trên đường Trương Vĩnh Ký, TPHCM, yêu cầu tài xế taxi dừng xe đứng đợi rồi đi vào trong. Khi bị bảo vệ chặn lại, Thắng nói vào trong lấy đồ để quên rồi ra ngay. Tuy nhiên, Thắng đi thẳng đến quầy của một nữ nhân viên ngân hàng rồi đặt túi màu hồng có chứa nhiều bình gas mini, xăng, dây đèn nháy… lên quầy và lớn tiếng đe dọa là bom. Thắng dồn nhân viên ngân hàng và bảo vệ lại một góc, đổ xăng lên bàn, cầm đèn khò ra dọa phóng hỏa và yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào túi của mình. Sau khi lấy được tiền ( khoảng 2,1 tỷ đồng), Thắng chạy ra ngoài dùng dây buộc cửa ngân hàng rồi lên taxi rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ cướp diễn ra trong vòng khoảng 5 phút và được camera an ninh của ngân hàng ghi lại. Sau 2 giờ đồng hồ gây án, Thắng bị công an bắt khi đang trốn tại 1 trung tâm thương mại trong thành phố. Đến thời điểm hiện tại, Thắng thể hiện chỉ thực hiện vụ cướp ngân hàng 1 mình mà không có ai giúp sức. Công an TPHCM tiếp tục lấy lời khai Phùng Thị Thắng để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản và các dấu hiệu phạm tội khác. Cô gái cướp ngân hàng từng thi Thách thức danh hài.