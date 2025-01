Con trai Trà My Idol “thánh biểu cảm”, đi bão bằng “siêu xe“

Mới đây, trên trang cá nhân, Trà My Idol đăng ảnh con trai Hayden đi xe đạp mừng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024. Bé Hayden tên thật là Gia Hưng, sinh năm 2019, là con trai thứ hai của Trà My và doanh nhân Tô Văn Đức. Nhiều người khen Trà My khéo nuôi con. Nữ ca sĩ chia sẻ, bé Hayden trộm vía tăng cân đều, khỏe mạnh. Bên cạnh vẻ ngoài mũm mĩm, con trai Trà My còn sở hữu gương mặt với nhiều biểu cảm vô cùng đáng yêu. Trà My đăng ảnh bé Hayden bật khóc khi ngồi trên lưng ngựa. Cậu nhóc khóc hay cười đều khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên vì biểu cảm hài hước. Khoảnh khắc con trai thứ hai của Trà My buồn ngủ khi chơi xe trượt khiến nhiều người thích thú. Nhiều cư dân mạng ưu ái gọi con trai Trà My Idol là "cây hài nhí" trong dàn nhóc tì nhà sao Việt. Nhiều sao Việt như Pha Lê, Lều Phương Anh... cũng yêu quý bé Hayden bởi cậu nhóc lém lỉnh, kháu khỉnh. Quý tử nhà Trà My hóa phú ông dịp Tết Nguyên đán. Bé Hayden có chút bướng bỉnh nhưng sống tình cảm. Cậu nhóc luôn để ý đến cảm xúc của những người xung quanh mình. Bé Hayden có niềm đam mê ăn uống. Xem video: "Trà My khoe khoảnh khắc con trai út ăn uống". Nguồn FB Trà My

