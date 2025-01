Những điểm yếu chết người trong hệ thống phòng thủ ở Kurakhove

Vào giữa tháng 12, xe tăng và bộ binh Nga đã đột kích vào tòa nhà hội đồng của thành phố, mục tiêu quan trọng nhất ở Kurakhove. Sau một cuộc đọ súng ác liệt, Quân đội Nga (RFAF) đã chiếm thành công tòa nhà và tiến gần 1 km vào khu vực xung quanh.Quân đội Ukraine (AFU) đã sử dụng các tòa nhà để thiết lập nhiều ụ súng, nhằm ngăn chặn bước tiến của RFAF vào trung tâm Kurakhove. RFAF áp dụng chiến thuật tấn công phân tán để tránh các điểm hỏa lực chính của AFU và chọc thủng các mắt xích yếu. Chiến thuật này đã áp đảo AFU và cuối cùng họ buộc phải rút khỏi các vị trí. Các đơn vị xung kích Nga không áp dụng phương pháp tấn công trực diện truyền thống, mà chọn phương pháp xâm nhập phân tán. Các mũi đột kích chỉ mang theo vũ khí hạng nhẹ, có tính cơ động cao và có thể nhanh chóng chiếm giữ các vị trí then chốt; trong quá trình chiến đấu, được hỏa lực cấp trên trực tiếp chi viện. Sau khi mũi đột kích thiết lập được chỗ đứng, các mũi tiến công tiếp theo có thể bám theo và tạo thành một tuyến phòng thủ vững chắc. Chiến thuật này không chỉ làm giảm thương vong, mà còn khiến hệ thống phòng thủ của AFU hoạt động kém hiệu quả. Theo kênh Rybar cho biết, giữa lúc vòng vây của RFAF đang dần xiết chặt Kurakhove, thì một cuộc họp quan trọng của các chỉ huy đơn vị phòng thủ Ukraine, được tổ chức tại khu công nghiệp Kurakhove. Tuy nhiên, cơ quan tình báo RFAF đã nắm được thông tin này và đã tiến hành một cuộc tấn công chính xác. Lực lượng Không quân chiến thuật Nga đã sử dụng loại bom xuyên đất tiên tiến nhất. Loại vũ khí này được đặc trưng bởi khả năng xuyên sâu xuống lòng đất và tiếp cận các hầm ngầm. Có rất nhiều sĩ quan AFU các cấp có mặt vào thời điểm đó, nhưng sức mạnh của quả bom xuyên của Nga, đã biến hầm trú ẩn trở thành nơi chôn cất họ. Mặc dù chiến khu Kulakhove có diện tích nhỏ nhưng vị trí địa lý của nó rất quan trọng. Đây là nút giao thông quan trọng, kết nối Donetsk và Mariupol, với mạng lưới đường bộ và đường sắt trải dài theo mọi hướng. Quan trọng hơn, nơi đây có một nhà máy nhiệt điện lớn nhất vùng Donbass, là huyết mạch năng lượng của toàn khu vực. Tại Kurakhove và các khu vực xung quanh, có nhiều điểm cao với tầm nhìn rộng, khiến chúng trở thành điểm quan sát tuyệt vời. Đồng thời, địa hình nhiều điểm cao, thuận lợi cho quân phòng thủ bố trí các điểm hỏa lực. Những điều kiện tự nhiên này, lẽ ra đã mang lại lợi thế cho AFU. Điều đáng tiếc là họ đã không tận dụng được những địa hình thuận lợi này, mà lại bị RFAF nhanh chóng đánh tan. Khi RFAF tràn ngập Kurakhove, nó sẽ mở ra cánh cửa dẫn tới tỉnh Dnepropetrovsk, khu vực hoàn toàn là đồng bằng và cắt đứt đường tiếp tế của AFU, gây ảnh hưởng đến tình hình trên toàn bộ mặt trận phía đông. AFU đã xây dựng nhiều công sự ở đây trong những ngày đầu, tuy nhiên, có những vấn đề nghiêm trọng với việc xây dựng các công sự này. Ví dụ, một số boongke không chịu nổi hỏa lực bom hạng nặng của Nga, ngoài ra hệ thống hào chiến đấu quá nông để có thể bảo vệ an toàn trước đạn pháo RFAF. Những vấn đề này khiến hệ thống phòng thủ của AFU ở Kurakhove, hoạt động kém hiệu quả. Kurakhove không chỉ có các nhà máy nhiệt điện mà còn có nhiều cơ sở công nghiệp khác. Nếu những cơ sở này do Quân đội Nga kiểm soát, họ có thể cung cấp cho họ những hỗ trợ hậu cần quan trọng cho lực lượng chiến đấu của họ ở phía tây Donetsk. Hơn nữa, mạng lưới đường bộ tại đây tương đối hoàn thiện, thuận lợi cho việc di chuyển nhanh lực lượng. Những người lính AFU ở mặt trận Kurakhove kêu ca về việc, các đài quan sát của họ được xây dựng ở những khu vực trống trải, hoàn toàn lọt vào tầm ngắm của các tay súng bắn tỉa của đối phương. Thiết kế này chỉ đơn giản là xem thường mạng sống của những người lính. Một số chiến hào được đào giống như mương, khi trời mưa thì nước lấp đầy, thậm chí di chuyển cũng khó khăn. Một số boongke được xây dựng ở những khu vực thấp, nên quân Nga có thể nhìn thấy rõ chúng từ vị trí cao. Ngoài ra còn có những điểm mù lớn giữa một số điểm hỏa lực, mà quân Nga có thể dễ dàng xâm nhập từ những nơi này. Những điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của AFU, đã bị lực lượng trinh sát RFAF nhanh chóng phát hiện ra và đề ra những phương án đột phá tương ứng. Ngoài ra, một số đường dây thông tin hữu tuyến điện, được chôn rất nông trên bề mặt và rất dễ bị phá hủy, khi bị quân Nga pháo kích; việc này dẫn đến việc thường xuyên mất liên lạc giữa phía trước và phía sau, khiến việc chỉ huy trở nên rất khó khăn. Ngoài ra còn có một số kho đạn chọn vị trí kém, quá gần tiền tuyến và có thể dễ dàng bị pháo binh Nga phá hủy. Việc bố trí lực lượng phòng ngự của AFU ở Kurakhove cũng còn nhiều bất cập, có nơi quá tập trung quân, có nơi gần như không có quân, nên với chiến thuật phân tán, các mũi đột kích của RFAF có thể dễ dàng tìm được bước đột phá, khi RFAF sử dụng chiến thuật chia thành các nhóm quân nhỏ xâm nhập qua các mắt xích yếu. Một số binh sĩ Ukraine tiết lộ, những người thiết kế những công sự chiến đấu ở Kurakhove và xây dựng kế hoạch phòng ngự tại đây, có lẽ chưa từng ra tiền tuyến và không nắm rõ tình hình thực tế. Ví dụ, các lỗ bắn ở một số boongke được thiết kế quá hẹp, khiến không thể đạt được tầm bắn hiệu quả. Ngoài ra còn có một số hố cá nhân được đào nông đến nỗi, không thể bảo vệ an toàn trước hỏa lực súng cối 60 mm. Những vấn đề này đã bộc lộ những thiếu sót nghiêm trọng của Quân đội Ukraine trong công tác phòng thủ. (Nguồn ảnh: Rybar, Liveuamap, Topwar, Kyiv Post).

