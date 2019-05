Bé trai 7 tuổi bị chó cắn tử vong: Phải khởi tố cả gia đình?

Liên quan đến sự việcở Hưng Yên, Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với bà Lê Thị An để điều tra tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính theo khoản 1 Điều 129 Bộ luật hình sự 2015, khung hình phạt từ 1 đến 5 năm tù.