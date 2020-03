Thanh niên gây ra hàng loạt vụ hiếp dâm liên tỉnh

Ngày 11/3, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang giữ hình sự Nguyễn Trọng Tấn (27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”.

Theo điều tra, sau tết Nguyên đán Canh tý 2020 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương liên tục xảy ra nhiều vụ cướp tài sản, hiếp dâm. Những vụ việc này khiến cho người dân khu vực hoang mang lo lắng.

Trước tình trạng này, Công an huyện Dầu Tiếng phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương điều tra. Bằng nghiệp vụ, công an xác định đối tượng gây án là Tấn nên truy bắt.

Mới đây, công an phát hiện Tấn đang lẩn trốn ở khu vực xã Phước Hoà, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương nên bắt giữ đưa về trụ sở.

Tấn tại cơ quan công an.

Nam thanh niên khai nhận 2 tháng gần đây đã thực hiện hàng chục vụ cướp tài sản và hiếp dâm ở tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Riêng ở huyện Dầu Tiếng Tân thực hiện 4 vụ cướp tài sản và hiếp dâm.

Theo đó, Tấn thường lựa chọn thực hiện vụ việc vào ban đêm, ít người qua lại. Khi phát hiện “con mồi” là phụ nữ thì Tấn chặn lại khống chế cướp tài sản và hiếp dâm.

Công an đề nghị ai từng là nạn nhân của Tấn tới công an trình báo để phục vụ việc điều tra.