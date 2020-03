Không tìm thấy xác nạn nhân, sao kẻ giết con gái phi tang xuống sông vẫn bị truy tố?

Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra, công an TP Đà Nẵng cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Bùi Văn Hời (35 tuổi, trú tại xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về tội giết người. Trước đó, ngày 24/2/2019, bà N.T.H. (47 tuổi) đến công an trình báo về việc cháu ngoại tên là B.T.U.N. (8 tuổi), bị cha đẻ là Bùi Văn Hời sát hại, phi tang thi thể ở đoạn sông Hàn chảy qua cầu Thuận Phước. (Ảnh: ANTT) Ngày 25/2/2019, tại cơ quan công an, Bùi Văn Hời khai nhận đã bóp cổ con gái chết tại một khách sạn thuộc địa bàn phường Thọ Quang, quận Sơn Trà rồi cho thi thể nạn nhân vào túi du lịch chở đến cầu Thuận Phước vứt xuống sông. (Ảnh: Danviet) Được biết, Cháu B.T.U.N. là con chung của Hời với người vợ đã ly hôn vào năm 2018. Sau khi chia tay với vợ, Hời rời quê Thái Bình đem cháu B.T.U.N. vào Đà Nẵng gửi ở một ngôi chùa, sau đó đưa về khách sạn chung sống với người tình mới là một phụ nữ Hàn Quốc tên là Li Chi Won (40 tuổi). Bà Li Chi Won đã rời Việt Nam về nước trước khi xảy ra án mạng. (Ảnh: Vietnamnet) Trong quá trình điều tra vụ án, do không tìm thấy thi thể cháu bé, ngày 7/3/2019, Viện KSND TP Đà Nẵng ra quyết định hủy bỏ lệnh tạm giữ, trả tự do đối với Bùi Văn Hời. Tuy nhiên, đến ngày 30/7/2019, sau 4 tháng được trả tự do, Bùi Văn Hời đã bị bắt giam trở lại, phục vụ điều tra. Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, hành vi phạm tội của bị can đã tước đoạt quyền sống của trẻ em là đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ. (Vietnamnet) Điều đau xót nạn nhân lại bị chính cha ruột sát hại và phi tang xác xuống sông Hàn. Cháu bé đã phải chịu nhiều sự thiệt thòi sau khi bố mẹ ly hôn gửi ở chùa Quang Châu. Đáng lẽ ra, ở lứa tuổi cháu phải được sống trong sự yêu thương, che chở của gia đình nhưng người cha vì sự ích kỷ cá nhân đã nhẫn tâm sát hại cháu dã man, tàn bạo. (Ảnh: Nguoiduatin) Mặc dù cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tìm xác cháu ở sông Hàn nhưng chưa có kết quả. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của đối tượng, lời khai của người phụ nữ Hàn Quốc, biên bản khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác thu thập trong quá trình điều tra đã có đủ cơ sở kết luận bị can đã có hành vi dùng tay bóp cổ cháu bé tử vong tại khách sạn. (Ảnh: Congly) Do lo sợ và để che giấu hành vi phạm tội, bị can đã ra chợ mua bao tải, bỏ xác con vào, sau đó cho vào ba lô để di chuyển ra khỏi khách sạn rồi lên cầu Thuận Phước phi tang xuống sông Hàn. (Ảnh: CAĐN) Xét hành vi phạm tội của bị can đã cấu thành tội giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, n, khoản 1 điều 123 bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất đến tử hình. (Ảnh: Vietnamnet) Về nguyên tắc, khi xác định nạn nhân tử vong, cơ quan điều tra sẽ trưng cầu pháp y tử thi làm rõ nguyên nhân chết. Nhưng trong vụ án này, do chưa tìm thấy thi thể hay một phần cơ thể cháu bé nên không có điều kiện làm rõ. (Ảnh: Toquoc) Tuy nhiên, theo quan điểm của luật sư, việc tìm thấy thi thể hay 1 phần cơ thể cháu bé chỉ là một trong các chứng cứ chứng minh tội phạm. Việc xác định cháu bé có bị tử vong hay không còn phụ thuộc vào các chứng cứ khách quan khác mà cơ quan điều tra đã thu thập theo trình tự được quy định tại bộ luật tố tụng hình sự. (Ảnh: CAĐN) Hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây tang thương mất mát cho gia đình, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và gây hoang mang, bất bình trong dư luận cả nước nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Điều 123. Tội giết người: 1: Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) giết 2 người trở lên, b) giết người dưới 16 tuổi, c) giết phụ nữ mà biết là có thai, d) giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân, đ) giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình… …e) giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, g) để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác, h) để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân, i) thực hiện tội phạm một cách man rợ, k) bằng cách lợi dụng nghề nghiệp, l) bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người, m) thuê giết người hoặc giết người thuê, n) có tính chất côn đồ, o) có tổ chức, p) tái phạm nguy hiểm, q) vì động cơ đê hèn. (Ảnh: Vietnamnet) 2: Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. 3: Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 4: Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm. (Ảnh: Vietnamnet) Phẫn nộ bố giết con, ném xác xuống sông Hàn. (Nguồn: Kênh VTC9)

