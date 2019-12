Biểu tình dữ dội sau vụ thiêu chết nạn nhân hiếp dâm ở Ấn Độ

Theo Daily Mail ngày 7/12, đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng an ninh Ấn Độ và người biểu tình xuống đường đòi công lý cho một nạn nhân hiếp dâm bị thiêu chết hôm 5/12. (Nguồn ảnh: Daily Mail/Reuters) Cảnh sát Delhi đã phun vòi rồng để giải tán đám đông khi người biểu tình cố trèo qua hàng rào được lực lượng an ninh dựng lên. Trước đó, người dân đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm cho cô gái xấu số ở thủ đô Ấn Độ. Hàng trăm người dân địa phương tập trung bên ngoài nhà của nạn nhân 23 tuổi để chia buồn với gia đình, người thân của cô. Chị gái của nạn nhân nói với BBC rằng cô muốn hai kẻ đã cưỡng bức em gái mình phải lĩnh án tử hình. Bà Priyanka Gandhi Vadra, lãnh đạo đảng đối lập chính của Ấn Độ, thăm hỏi gia đình cô gái 23 tuổi. Đông đảo thanh niên ở Ấn Độ tham gia cuộc biểu tình phản đối chính quyền bang Uttar Pradesh, nơi vụ án xảy ra. Như tin tức đã đưa, ngày 5/12, cô gái này bị nhóm 5 người đàn ông tưới xăng lên người và thiêu sống khi đang tới tòa án ở Uttar Pradesh để dự phiên xét xử vụ án hiếp dâm mà trong đó cô là nạn nhân. Do vết thương quá nặng, cô đã qua đời tại một bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 6/12. "Tim bệnh nhân ngừng đập hôm 6/12. Cô ấy bị bỏng 95% cơ thể. Khói độc đã lấp đầy phổi của bệnh nhân", bác sĩ Shalabh Kumar, trưởng Khoa bỏng tại Bệnh viện Safdarjung nói với Reuters. Người thân của nạn nhân đau lòng sau cái chết của cô. Vụ tấn công một lần nữa khiến dư luận Ấn Độ phẫn nộ, kêu gọi chính quyền xử phạt nặng thủ phạm, đồng thời đưa ra những biện pháp đảm bảo an toàn cho phụ nữ. Người biểu tình bịt mắt tham gia cuộc biểu tình thể hiện tinh thần đoàn kết với nạn nhân bị cưỡng bức, đồng thời phản đối bạo lực với phụ nữ ở New Delhi ngày 7/12. Mời độc giả xem thêm video: Cơn ác mộng tại ngôi làng là trung tâm của nạn hiếp dâm ở Ấn Độ (Nguồn: VTC1)

