Cụ bà ở Hải Dương mất trộm vàng: Vì sao hơn 3 năm mới khởi tố?

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ việc bà Nguyễn Thị Chúc (74 tuổi, trú tại phường Long Xuyên, thị xã Kinh Môn) trình báo bị mất trộm một số cây vàng.



Bà Nguyễn Thị Chúc đến cơ quan công an trình báo việc mất một số cây vàng vào ngày 22/1/2021. Trước đó, bà phát hiện mất một số cây vàng trong hộp đựng cau để dưới ban thờ của gia đình vào cuối tháng 12/2020.

Bà Nguyễn Thị Chúc kể lại việc bị mất trộm vàng.

Lý giải về thời gian điều tra vụ án kéo dài hơn 3 năm mới khởi tố vụ án, đại diện Công an thị xã Kinh Môn cho biết, vụ án mất nhiều thời gian do có nhiều tình tiết phức tạp, sau khi xác định đủ căn cứ, đến thời điểm này, cơ quan công an mới tiến hành khởi tố vụ án để điều tra.

Theo đại diện Công an thị xã Kinh Môn, ngay khi nhận được đơn trình báo của bà Chúc, cơ quan công an đã xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người trong gia đình bà Chúc, những người xung quanh. Nơi xảy ra mất trộm vàng là gian nhà thờ của gia đình bà Chúc, hộp cau đựng vàng để dưới chân ban thờ. Khám nghiệm hiện trường xác định không có dấu hiệu bị đột nhập, cửa và tủ đều không bị cạy phá.

Thời điểm đó còn có một số tình tiết cần phải điều tra làm rõ về nguồn gốc số vàng, thời gian bị mất bởi ngày 16/12/2020, bà Chúc phát hiện mất số vàng nhưng mất khoảng thời gian nào trước thời điểm phát hiện cần phải được làm rõ. Do hết thời hạn xác minh, hai ngành công an và Viện Kiểm sát cho rằng, chưa đủ căn cứ để xác định mất tài sản hay không để có thể khởi tố vụ án.

Đại diện Công an thị xã Kinh Môn thông tin thêm, mới đây, bà Chúc mới nhớ mua số vàng tại tiệm vàng V.L tại dốc ngựa Kinh Môn. Chủ tiệm vàng cho biết, hơn 4 năm về trước, bà Chúc có một số lần đến mua vàng nhưng đến nay, số lượng mua bao nhiêu họ không nhớ, sổ sách, hóa đơn cũng không có…Ngoài ra bà Chúc cũng không nhớ số lượng vàng bị mất gồm bao nhiêu vàng miếng, bao nhiêu vàng trang sức nên khó khăn trong định giá tài sản.

Sau khi khởi tố vụ án hình sự, cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc bà Nguyễn Thị Chúc trình báo bị mất trộm nhiều cây vàng trên.

Bà Chúc chỉ nơi bà phát hiện bị mất trộm vàng.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Chúc cho biết, bà tích góp được một số lượng vàng và cất trong tủ quần áo và trong hộp đựng cau khô để dưới chân ban thờ. Cuối tháng 12/2020, khi kiểm tra hộp đựng cau khô, bà phát hiện mất một số cây vàng. Theo lời bà Chúc số vàng bị mất là 6/10 cây vàng gồm vàng miếng và vàng trang sức.

Cũng theo bà Chúc, trước đó, tháng 5/2020, bà cũng bị mất trộm 2 cây vàng được cất trong tủ quần áo. Tuy nhiên, thời điểm đó, do còn băn khoăn, bà không thông báo với con cháu trong gia đình hay trình báo với cơ quan chức năng.

Ngày 22/1/2021, bà Chúc quyết định đến Công an Thị xã Kinh Môn trình báo về việc bị mất trộm vàng. Cơ quan công an sau đó đã kiểm tra hiện trường, lấy dấu vân tay một số người và mang hộp cau đựng số vàng bị mất đi giám định. Hơn 3 năm trôi qua, gia đình bà Chúc chưa nhận được kết quả giám định.

“Tôi mong muốn Công an Thị xã Kinh Môn sớm làm sáng tỏ vụ án trên. Bởi chính vì việc mất trộm vàng, nhiều năm qua, gia đình tôi xảy ra mâu thuẫn giữa anh em ruột thịt mà nguyên nhân cũng bởi “một mất, mười ngờ”. Do đó, tôi mong thủ phạm sẽ sớm được lôi ra ánh sáng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật do hành vi đã gây ra”, bà Chúc nói.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ án trên.

