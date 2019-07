Nghi can dùng súng cướp Ngân hàng Bắc Á ở Sài Gòn khai gì?

Chiều 11/7, Công an quận Tân Phú (TP. HCM) đã bắt được nam thanh niên dùng súng vào cướp Ngân hàng Bắc Á vào chiều 4/7.

Nghi can được xác định là Nguyễn Văn Rinh (SN 1991, quê huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định).

Tại cơ quan công an, Rinh khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên đi cướp. Lý do chọn Ngân hàng Bắc Á để cướp vì Rinh thấy ngân hàng vắng người, chỉ có một bảo vệ.

Hiện trường vụ việc

Để thực hiện hành vi của mình, Rinh chuẩn bị xe máy, đôi găng tay, khẩu trang, áo khoác, súng. Sau khi cướp bất thành, anh ta bỏ chạy, cởi chiếc áo đen đã mặc vứt đi vì sợ bị phát hiện.

Trước đó, khoảng 15h ngày 4/7, một thanh niên đi vào chi nhánh Ngân hàng Bắc Á trên đường Lũy Bán Bích (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú).

Người này dùng vật giống súng uy hiếp nhân viên ngân hàng, yêu cầu bỏ tiền vào ba lô. Lúc này, bảo vệ ngân hàng nhanh tay nhấn chông báo động khiến tên cướp hoảng loạn, tháo chạy ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát.

Mời xem nguồn chính: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/thanh-nien-9x-dung-sung-cuop-ngan-hang-bac-a-o-sai-gon-khai-gi-66866.html