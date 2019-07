Thanh niên bay qua hàng rào 2m chết trong vườn nhà dân, hé lộ nguyên nhân

Chiều 13/7, trao đổi với PV Infonet, Đại tá Nguyễn Đức Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, ban đầu đã xác định nguyên nhân chết trong vườn nhà dân của một thanh niên ở thôn An Thọ, xã Tam An, huyện Phú Ninh.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Sơn Tùng)

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 12/7, Công an huyện Phú Ninh tiếp nhận tin báo của Công an xã Tam An về việc có một nam thanh niên tử vong trong vườn nhà người dân, sát với hàng rào lưới B40, tiếp giáp với lộ giới Quốc lộ 1A, thuộc Km 985+500, thôn An Thọ.



Tại hiện trường, một trụ bê-tông làm hàng rào bị gãy, bên ngoài hàng rào có xe máy biển số: 92H5 – 7013 bị đổ nằm ngay cạnh hàng rào, phần đầu xe bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và phương tiện. Ban đầu, Cơ quan điều tra xác định nạn nhân điều khiển phương tiện tự gây tai nạn.