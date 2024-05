Vĩnh Phúc: Nam sinh bị 5 đối tượng dùng dao đe dọa cướp dép

Ngày 5/5, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hồi 13h45 ngày 3/5, Công an thành phố tiếp nhận trình báo của cháu Phùng Xuân Đ. (SN: 2010, HKTT: Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) về việc: Khoảng 13h30 phút cùng ngày, cháu Đ. đi xe đạp điện chở bạn là Nguyễn Quốc C. (SN: 2010) và Nguyễn Quốc T. (SN: 2011, đều trú tại Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đi học đến đường Đỗ Nhuận, TDP Đông Quý, Đồng Tâm, Vĩnh Yên thì bị 5 nam thanh niên chặn đánh, dùng dao đe doạ, đánh đập và cướp đi 1 đôi dép trị giá 650.000 đồng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, xác định: Khoảng 13h30 ngày 3/5/2024, Vũ Thành Minh (SN: 2008, HKTT: Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) điều khiển xe máy BKS: 88H1- 194.96 chở Nguyễn Quý Quốc (SN: 2010, HKTT: Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc); Đinh Vũ Đức Anh (SN: 2008, HKTT: Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe máy không gắn BKS chở theo Dương Trung Kiên và Hà Anh Tuấn đều SN: 2008, HKTT: Khai Quang, Vĩnh Yên đi chơi đến đường Đỗ Nhuận, TDP Đông Quý, Đồng Tâm, Vĩnh Yên thì gặp cháu Phùng Xuân Đ. đang đi xe đạp điện chở C. và T. đi cùng chiều phía trước.

Đức Anh thấy Đ. đang đi 1 đôi dép mới và trên xe Đ. có treo túi đựng hộp dép bên trong nên Đức Anh chặn xe rồi cùng Kiên và Quốc dùng tay giật đôi dép Đ. đang đi nhưng Đ. xuống xe cố giữ dép thì Quốc đến xe máy mở cốp lấy 1 con dao bầu doạ Đ. và C. Sau khi lấy được đôi dép, Kiên lấy đôi dép trên và đưa đôi dép cũ cho Tuấn.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an thành phố Vĩnh Yên đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng làm rõ và triệu tập các đối tượng đến trụ sở công an để làm việc, thu hồi 1 đôi dép và thu giữ 1 dao bầu nhọn do Quốc sử dụng. Ngày 3/5/2024, Công an TP Vĩnh Yên đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Vũ Đức Anh và Dương Trung Kiên để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản . Công an TP Vĩnh Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.