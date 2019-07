Khởi tố vụ giang hồ xăm trổ nổ súng truy sát cả gia đình ở Sài Gòn

Liên quan đến vụ giang hồ xăm trổ nổ súng truy sát cả gia đình ở Sài Gòn như Vietnamdaily đã thông tin, ngày 13/7 Công an huyện Củ Chi, TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, và tiến hành khẩn trương truy bắt nhóm đối tượng gây án để điều tra, xử ký theo quy định của pháp luật.

Viện KSND huyện Củ Chi cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án huỷ hoại tài sản.

Theo điều tra, chiều 8/4, gia đình của anh Võ Văn Tý (SN 1985, ngụ tỉnh Tây Ninh, trú huyện Củ Chi) gồm 4 người lớn và 4 cháu nhỏ đang ngồi xem tivi trong nhà ở xã Trung An, huyện Củ Chi.

Lúc này, có nhóm gồm 4 đối tượng xăm trổ đi xe ba gác đậu trước cổng. Thấy vậy, anh Tý cùng người thân ra xem thì thấy nhóm này đi vào lấy chậu kiểng, sắt ở căn nhà bên cạnh.

Nhiều tài sản trong nhà bị nhóm giang hồ đập phá.

Anh Tý hỏi thì các thanh niên nay nói “đất của anh Lâm, tụi tao muốn lấy gì thì lấy!...”. Vừa dứt lời, băng giang hồ cầm kiếm, rựa xông vào truy sát anh Tý cùng người thân gia đình.

Hoảng sợ, anh vội cùng người thân bỏ chạy và bên trong ẩn nấp. Sau đó, anh Tý nhận điện thoại của Lâm nói anh và gia đình nên “trốn đi” vì nhóm này sẽ dùng súng…

Ít phút sau, nhóm khoảng 15 người mang theo dao, roi điện, rựa, kiếm…xuất hiện xông vào nhà anh Tý đập phá tivi, xe máy, đồ dùng. Chưa dừng lại, băng giang hồ còn dùng hung khí đánh anh Tý vào nhiều bộ phận trên cơ thể.

Vợ nạn nhân ôm con mới sinh 2 tháng chạy đi nấp ở nhà vệ sinh. Nhóm giang hồ đập phá hành hung anh Tý xong còn định xì bình gas để đốt nhà…

Người thân nạn nhân gọi điện báo công an địa phương thì nhóm đối tượng rời khỏi hiện trường.



Sau đó vài giờ, có nhóm khoảng 20 người xuất hiện ở nhà anh Tý. Chúng bước vào cầm súng đạn bi, súng ngắn, hung khí bắn tới tấp vào những người có mặt ở đây. Anh Tý bị bắn nhiều phát vào người gục tại chỗ. Vợ anh này che cho con cũng bị trúng đạn vào tay. Riêng con trai 2 tháng tuổi của anh bị trúng đạn vào đầu gây thương tích. Công an xã Trung An có mặt ở hiện trường, đưa gia đình anh Tý đi cấp cứu. Đồng thời, công an mời những người có mặt ở hiện trường (có cả Lâm) về trụ sở làm việc. Những người thân như vợ, con và anh Tý bị nhóm giang hồ dùng súng, hung khí tấn công bị thương.

Qua làm việc thì Lâm thừa nhận là nhóm đối tượng tấn công gia đình anh Tý là đàn em của mình. Sau khi làm việc xong, nhóm đối tượng được công an cho về.



Anh Tý cho hay, Lâm cùng nhóm đàn em vẫn buông lời đe doạ và thách tức gia đình anh. Sau vụ việc anh có gửi đơn tố có hành vi của Lâm và nhóm đàn em đến Công an xã Trung An, Công an huyện Củ Chi, Công an TP HCM.

Qua hơn 3 tháng, vụ việc của gia đình anh Tý vẫn chưa được xử lý. Do lo sợ sự an nguy của gia đình nên anh và người thân đã chuyển về quê sinh sống.

Sau khi thông tin được đăng tải, các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án giang hồ xăm trổ nổ súng truy sát cả gia đình ở Sài Gòn sau thời gian dài.