Hà Nội: Bắt 4 đối tượng, lộ nguyên nhân nhiều ô tô bị tạt sơn

Ngày 5/5, Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn tại phường Định Công. Các đối tượng bị bắt gồm: Ngô Xuân Hữu (sinh năm 1978) và Phan Văn Toại (sinh năm 1978), cùng trú tại phường Định Công; Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1979, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai); Trần Trọng Khang (sinh năm 1978, trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng). Trong số các đối tượng kể trên, có 2 đối tượng đã từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản; tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, Công an phường Định Công tiếp nhận trình báo của một số công dân về việc đêm 20, rạng sáng 21/4, khi đỗ xe ô tô tại sân chung cư Nơ 14C và CT16 khu đô thị Định Công thì có 6 xe ô tô bị tạt sơn màu đỏ, phải đi sơn lại xe. Vụ việc đã gây bất bình và hoang mang trong dư luận ở quận Hoàng Mai.

Vào cuộc điều tra, lực lượng Công an quận Hoàng Mai và Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp vận động người dân tố giác tội phạm. Kết quả, Công an đã làm rõ được thông tin và lần lượt triệu tập, bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ việc như nêu ở trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, Ngô Xuân Hữu có bãi trông giữ xe ô tô tại sân chung cư CT1A - Đơn nguyên 3, khu đô thị Định Công. Thời gian gần đây, nhận thấy chủ một số xe ô tô không gửi xe ở bãi xe của mình mà chuyển sang các bãi trông giữ tại sân chung cư bên cạnh, nên Hữu sinh ra cay cú, bực tức. Ngày 11/4, Hữu gặp Phan Văn Toại, kể sự việc và được Toại nhận lời "dằn mặt" các chủ xe. Sau đó, Hữu dặn Toại "chỉ cần bẻ một vài cái gạt nước xe ô tô", để chủ xe sợ phải mang vào bãi xe của Hữu gửi. Ngày 20/4, Toại gặp Hữu, bảo đưa 2 triệu đồng để nhờ người đi phá hoại xe ô tô. Hữu lập tức chuyển khoản số tiền trên cho Toại.

Đầu giờ chiều cùng ngày (20/4), Toại gọi điện cho Nam thuê phá hoại các xe ô tô. Toại nói với Nam có thể bẻ gạt mưa hoặc tạt sơn… rồi đưa cho Nam 1,9 triệu đồng, hứa xong việc sẽ thưởng thêm tiền. Khoảng 0h này 21/4, Nam điều khiển xe ô tô tải Suzuki màu trắng, biển kiểm soát 29D – 424.18 đến đón Khang.

Hàng loạt ô tô bị tạt sơn.

Trên đường vào khu Định Công, các đối tượng mua sơn, xăng để hòa lẫn. Tới gần sân chung cư Nơ 14C và CT16 khu đô thị Định Công, Nam xuống xe quan sát rồi bảo Khang mặc áo mưa đi vào tạt sơn lên các xe ô tô. Trong ít phút, có 6 xe dính "đạn sơn". Ngày 22/4, Nam và Khang đến gặp Toại, được Toại đưa thêm 2 triệu đồng. Nam chia cho Khang 1 triệu đồng và trừ 500.000 đồng tiền Khang nợ trước đó.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Ngô Xuân Hữu, Phan Văn Toại, Nguyễn Thành Nam, Trần Trọng Khang về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 178 Bộ luật hình sự. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ theo quy định.