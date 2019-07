Hoãn phiên xử vụ sát hại nữ sinh SKĐA, rợn người với cáo trạng

Sau hơn 1 năm diễn ra vụ nữ sinh SKĐA bị sát hại, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm Nguyễn Anh Tú (36 tuổi, ở quận Đống Đa) về các tội Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản. Do vắng mặt luật sư của bị cáo nên HĐXX quyết định hoãn làm việc. Phiên tòa dự kiến mở lại vào ngày 9/8. Nguyễn Anh Tú (SN 1983) từng là thầy giáo dạy đồ họa xuất hiện tại tòa với cặp kính cận, khuôn mặt lạnh lùng, dáng người gầy gò. Đi giữa nhóm cảnh sát dẫn giải, Tú bước vội vào phòng xử án. Thấy người thân, bị cáo im lặng. Đối tượng này là kẻ biến thái hiếp dâm, sát hại nữ sinh trường SKĐA khi nữ sinh này đang tìm thuê nhà trên phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội), gây rúng động dư luận vào năm 2018. Theo cáo trạng, ngày 20/5/2018, Nguyễn Anh Tú thuê một căn phòng ở phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) của anh Hoàng Như Th. để ở trọ. Khoảng 1 tuần sau, do phòng chật nên Nguyễn Anh Tú báo với anh Th. là không có nhu cầu thuê trọ nữa. 21h ngày 3/6/2018, Đặng Thị Cẩm T. (24 tuổi, sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh) đến hỏi thuê phòng. Chủ nhà đi vắng nên nhờ Tú đưa khách đi xem. Khoảng 21h ngày 3/6/2018, chị T. đến xem phòng trọ, do anh Th. không có nhà nên đã bảo Nguyễn Anh Tú đón khách đến xem phòng trọ giúp. Thấy nữ sinh SKĐA xinh đẹp, Tú đã nảy sinh ý định hiếp dâm. Căn phòng nơi Nguyễn Anh Tú gây ra tội ác. Hàng ngày, Tú ở một mình và có sở thích xem phim đồi trụy trên mạng nên nghe chủ trọ nhờ đưa người đi xem phòng, gã trai 36 tuổi nảy ý định nếu khách là nữ, anh ta sẽ đánh để hiếp dâm. Khuya 3/6, Tú ra chợ mua búa đinh để gây tội nhưng do các sạp hàng đã đóng cửa nên anh ta quay về. Đến cổng nhà trọ, thấy nữ sinh trường điện ảnh có bề ngoài xinh xắn đi xe tay ga đến xem phòng, Tú nhặt viên gạch rồi dẫn cô gái vào. Sau khi xem xong phòng 303, nữ sinh 24 tuổi ra hành lang chụp ảnh thìbất ngờ bị hung thủ cầm gạch đánh ngã. Nghe nạn nhân kêu cứu, Tú lao đến bóp cổ. Cô gái bất tỉnh liền bị kẻ sát nhân kéo vào phòng 303 rồi hãm hiếp. Sau đó, nạn nhân tiếp tục kêu cứu nhưng bị người đàn ông dùng gạch đánh chấn thương sọ não và tử vong. Cùng thời gian đó, một số thanh niên ở cùng khu trọ phát hiện nhiều mảnh gạch vỡ, đã gõ cửa phòng 303. Nghe tiếng ai đó gọi, Tú tắt điện rồi trở ra nói chuyện với hàng xóm. Khuya hôm đó, khi mọi người về phòng, Tú đóng cửa và tiếp tục hãm hiếp nạn nhân rồi ôm thi thể nằm ngủ. Sáng sớm 4/6/2018, kẻ đồi bại phát hiện cô gái bất động nên dùng bình xịt để khử mùi căn phòng, sau đó lấy rượu xoa khắp người và đổ vào miệng nạn nhân hy vọng làm cơ thể cô gái ấm lên. Tuy nhiên, thấy nữ sinh đã tử vong nên anh ta lấy chìa khóa xe máy, tiền và dây chuyền của nạn nhân. Khi xuống tầng một, do có người nên Tú không lấy được chiếc xe của nữ sinh. Sau đó, hung thủ bắt taxi đến quán nhậu trên phố Quan Nhân (quận Thanh Xuân), cách hiện trường khoảng 3 km để uống bia. Cùng lúc đó, chủ nhà trọ đến kiểm tra, phát hiện thi thể chị Cẩm Tú trong phòng 303 nên báo cảnh sát. 19h cùng ngày, Nguyễn Anh Tú đến Công an quận Đống Đa đầu thú hành vi Giết người. Tại cơ quan công an, Tú khai khi thấy nữ sinh xinh xắn nên nảy ý đồ cưỡng bức. Lúc gây án, do nạn nhân chống cự nên dùng gạch đánh với mục đích "chỉ đập cho bạn ấy im". Video: Lời khai của kẻ giết nữ sinh trường Sân khấu Điện ảnh

tại cơ quan công an (Nguồn: ANTV).

