Thanh Hóa: Vờ mua hàng trên mạng rồi chiếm đoạt gần 400 triệu

Ngày 5/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thị xã Bỉm Sơn vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với đối tượng Lê Phú Quốc (SN 2001 trú ở xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Đối tượng Lê Phú Quốc.

Trước đó, Công an thị xã Bỉm Sơn nhận được tin báo của anh N.T.A ở phường Bắc Sơn làm nghề bán quần áo trên mạng về việc anh bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Thanh Ngo Kim” hỏi mua quần áo. Sau khi thống nhất giá cả và số lượng mua, đối tượng này đã gửi cho anh một đường link và yêu cầu anh đăng nhập để nhận tiền đặt cọc mua hàng.

Tin lời đối tượng, anh N.T.A đã bấm vào đường link và nhập số tài khoản ngân hàng cùng mật khẩu và mã OTP giao dịch vào đường link mà đối tượng gửi. Ngay sau đó, anh N.T.A phát hiện tài khoản ngân hàng của mình đã bị mất gần 400 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, Công an thị xã Bỉm Sơn đã khẩn trương vào cuộc và phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn xác minh, Công an thị xã Bỉm Sơn đã xác định đối tượng Lê Phú Quốc chính là thủ phạm chính của vụ lừa đảo nói trên.

Tại cơ quan Công an, Lê Phú Quốc khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã nảy ra ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc lập tài khoản Facebook “Thanh Ngo Kim” hỏi mua hàng, sau đó gửi đường link và yêu cầu những người bán hàng gửi tài khoản, mật khẩu, mã OTP…để nộp tiền đặt cọc nhưng thực chất là tìm cách chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người bán hàng.