Nữ sinh mất tích và tội ác của 2 gã sát nhân máu lạnh

Theo hồ sơ vụ án, tối 23/10/2020, chị T. (trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội) thấy lòng như lửa đốt. Cô con gái tên H. 18 tuổi hôm nay đi học về muộn bất thường. Cách đây vài tháng, cô bé ngoan ngoãn này thi đỗ vào Học viện Ngân hàng (phố Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội) và bắt đầu hành trình hàng chục cây số mỗi ngày đến trường. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Hàng ngày H đi xe điện từ nhà ra thị trấn Thường Tín rồi gửi ở đó và bắt xe buýt lên trường. Cung đường quay về cũng vậy, lần nào muộn nhất thì khoảng 19h cô bé đã có mặt ở nhà. Thế nhưng, hôm nay đã rất muộn mà H vẫn bặt vô âm tín. Chị T nhiều lần gọi vào điện thoại của con, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng "tút…" rất dài. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Lo con gặp chuyện chẳng lành, nửa đêm 23/10, chị T tìm đến Công an huyện Thường Tín để trình báo. Sau khi nắm bắt thông tin, xác minh sơ bộ qua gia đình, bạn bè của H, các điều tra viên có linh cảm đây không phải vụ mất tích bình thường. Lần theo hành trình thường ngày của H, công an được biết tan học, H bắt xe buýt về nhà cùng hai người bạn học. Tuy nhiên, hai người bạn đã xuống trước nên không chắc H kết thúc hành trình ở địa điểm nào. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Xác minh tại nơi H hay gửi xe, các trinh sát cũng nhận được thông tin chiều tối 23/10, cháu H đến lấy xe rồi đi về nhà như mọi ngày. Cung đường từ thị trấn Thường Tín về nhà nữ sinh H có những đoạn rất đông cư dân. Rà soát camera an ninh, công an phát hiện H mặc đồng phục trường cấp 3 cũ, đầu đội mũ bảo hiểm màu đỏ, đi xe máy điện màu đỏ đen có di chuyển hướng về xã Nguyễn Trai. Tuy nhiên, khi đi qua một siêu thị ở ngã ba xã Văn Phú hướng về xã Nguyễn Trãi thì mất dấu hoàn toàn. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khảo sát tuyến đường trên, điều tra viên nhận thấy để về nhà, cháu H phải đi qua đoạn đê vắng chạy dọc sông Nhuệ. Tìm kiếm khắp các địa điểm trên cung đường trở về nhà của cô gái, tại mương nước ở thôn Yên Phú (xã Văn Phú, Thường Tín), công an tìm thấy chiếc cặp sách được xác nhận là của cháu H. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Việc phát hiện ra chiếc cặp được vất ở một nơi vắng vẻ, cách xa cung đường di chuyển của cháu H là một điều chẳng lành. Chưa kể, khi cháu H mất tích, toàn bộ tài sản cháu mang theo gồm điện thoại, xe máy điện cũng không có tăm hơi. Theo nhận định, nếu H bị sát hại để cướp tài sản thì đối tượng gây án nhiều khả năng đã đem những thứ này đi tiêu thụ. Đêm 25/10, chiếc xe và điện thoại của cháu H được tìm thấy ở hai cửa hàng khác nhau. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Người mua xe đạp điện khai nhận tối 23/10 có đối tượng tên Trung (trú tại Thường Tín) đem xe đến bán. Sau một hồi kỳ kèo, Trung chấp nhận giá 2 triệu 800 nghìn đồng. Còn người mua chiếc điện thoại cho hay, đối tượng Trung mang đến bán với giá rất rẻ. Tập trung khai thác nhân thân Trung, công an được biết đây là đối tượng nghiện ma túy, không công ăn việc làm ổn định, có tiền án, tiền sự. Đặc biệt, Trung cũng là một trong hai kẻ gây ra vụ trộm cốp – pha vào chiều 23/10 ở khu vực đê sông Nhuệ, gần với nơi cháu H nghi mất tích. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khi các trinh sát đến nhà, Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, trú Văn Phú, Thường Tín) đã rời khỏi nơi cư trú nhưng đã bị bắt vào chiều 26/10. Tại cơ quan Công an, ban đầu Trung khai, tối 23/10 anh ta nhặt được xe đạp điện và điện thoại trên đường đê, sau đó đem đi bán. Tiếp tục đấu tranh, đến rạng sáng 27/10, Trung đã phải thừa nhận đã sát hại cháu H, đẩy thi thể xuống sông Nhuệ để cướp số tài sản nói trên. Trung cũng khai đồng phạm với mình là Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú Quất Động, Thường Tín). Thời điểm này, Quân cũng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một xã ở huyện Thường Tín. Hai đối tượng khai, chiều 23/10 chúng rủ nhau đi trộm hai bộ cốp – pha và bán được 500 nghìn đồng. Chập tối cùng ngày, khi đi trên đê sông Nhuệ, Trung, Quân gặp cháu H đang dựng xe ven đường để nói chuyện điện thoại. Lúc đầu, hai đối tượng đi lướt qua. Một lát sau, khi quay lại, vẫn thấy cháu H đứng đó, Trung bàn với Quân cướp tài sản. Lúc này đường đê không có người qua lại, Quân đứng cảnh giới, Trung nhẹ nhàng tiến lại gần rồi đẩy mạnh nạn nhân xuống rìa sông. Thấy cháu H kêu xin, Trung lội xuống dìm nạn nhân cho tới khi tử vong. Sau đó, gã đẩy thi thể cháu H ra xa rồi quay lại lấy toàn bộ tài sản. Trên đường đi, Trung đem vứt chiếc cặp của H xuống dưới cống và tìm nơi tiêu thụ điện thoại và xe đạp điện. Xong việc, hai tên lưu manh chia nhau tiền, cùng sử dụng ma túy. Theo chỉ dẫn của Trung, Quân, lực lượng công an đã tiến hành rà soát, tìm kiếm thi thể cháu H. Hàng trăm cảnh sát đi dọc bờ và chèo chuyền dưới lòng sông không bỏ sót bất cứ điểm nghi ngờ nào. Rà soát gần 6km chiều dài sông Nhuệ, cuối cùng công an cũng tìm thấy thi thể nạn nhân trôi dạt ở địa phận xã Nguyễn Trãi (Thường Tín, Hà Nội). Sau này, với tội ác không thể dung thứ của mình, Trung và Quân bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình. Đồng thời tuyên phạt Nguyễn Văn Đức 15 tháng tù giam về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

