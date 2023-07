Yêu qua mạng và loạt vụ tình giả lừa tiền thật

Người đàn ông bị lừa 600 triệu khi tham gia nhóm ''Tình một đêm'': Tháng 6/2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội nhận được đơn trình báo của anh T. (SN 1973) về việc bị lừa đảo hơn 600 triệu đồng. Theo đó, anh T. được mời tham gia nhóm “Tình 1 đêm”. Sau khi cung cấp thông tin, anh T. được đối tượng gửi danh sách các “em”, bảng giá và yêu cầu mở thẻ hẹn hò để “em” đến phục vụ. Làm theo yêu cầu, người đàn ông này bị lừa mất 600 triệu. (Ảnh minh họa) Giả độc thân lừa tình, tiền nhiều phụ nữ: Tống Anh San (SN 1979, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) mặc dù đã có vợ, con nhưng San vẫn lên mạng xã hội làm quen, hẹn hò của những người độc thân giới thiệu bản thân đang làm việc ở Tập đoàn Điện lực Việt Nam... Khi thấy các phụ nữ có tình cảm với mình, San lừa tình, lừa tiền các nạn nhân, Sau khi nhiều bị hại không thể đáp ứng đưa tiền cho San được nữa, đối tượng lấy lý do gặp khó khăn để chia tay, trốn tránh việc trả tiền. Tháng 6/2023, Công an TP Hà Nội đã ra thông báo, tìm bị hại trong vụ án này. Một phụ nữ bị lừa hơn 3,3 tỷ đồng: Lê Thị Hoài (SN 1982, ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) quen biết với chị N. (SN 1976, ở Tứ Kỳ, Hải Dương). Hoài nói với chị N. mẹ mất sớm, có bố tên L. làm lãnh đạo Cấp tướng và bảo chị N. kết bạn với các tài khoản mạng xã hội của ông L để làm quen, tâm sự. Theo đó, Hoài tự lập tài khoản Facebook và Zalo đăng ký bằng số điện thoại cá nhân để kết bạn với chị N, tự giới thiệu là ông "L". Khi thấy chị N nảy sinh tình cảm với "ông L", Hoài dùng danh nghĩa ông "L" nhiều lần hỏi vay tiền chị N, tổng số lần vay khoảng hơn 3 tỷ đồng. Ngày 20/3, Hoài bị Công an Hải Dương khởi tố. Lên mạng tìm người yêu, người đàn ông bị lừa gần 300 triệu đồng: Đầu tháng 3/2023, do có nhu cầu tìm người yêu, ông L.V.X. (ngụ thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã thường xuyên lên các trang mạng hẹn hò và có nói chuyện với một cô gái xinh đẹp (hình ảnh trên tài khoản mạng xã hội) và được người này giới thiệu tham gia các nhiệm vụ để kiếm tiền. Hoàn thành nhiệm vụ, ông X. yêu cầu được nhận lại số tiền nhưng bị từ chối. Lúc này, đối tượng yêu cầu ông X. phải tiếp tục chuyển tiền để thực hiện nghĩa vụ thuế mới nhận được hoa hồng. Tin tưởng, ông X. đã chuyển vào tài khoản của nhóm người trên hơn 275 triệu đồng. Nợ 3 tỷ, gã trai giả Công an lên mạng lừa tình, tiền cô gái trẻ: Cần tiền chi trả cho khoản nợ khoảng 3 tỷ đồng, Trần Minh Thiều (32 tuổi, ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng) lên mạng Internet, đặt mua một bộ trang phục giả của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Tiếp đó, anh ta chụp ảnh và sử dụng tấm ảnh mặc Cảnh phục làm ảnh đại diện trên Facebook để làm quen, tán tỉnh các cô gái trẻ. Bằng hình thức này, Thiều đã chiếm hơn 259 triệu đồng của 2 cô gái trẻ ở Hải Dương, không chỉ dừng lại ở việc chiếm đoạt tiền, Thiều còn lừa gạt cả tình cảm của hai nạn nhân. Ngày 22/9/2022, Thiều bị Công an huyện Nam Sách, Hải Dương khởi tố, bắt tạm giam. Lên mạng "bẫy tình" chuốc thuốc ngủ trộm cắp: Do cần tiền đánh bạc và tiêu xài, Hứa Thị Kim Thủy (SN 1996, trú huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) đã lập tài khoản facebook tên "Don PhuongThuy" với mục đích "bẫy" những người đàn ông hám của lạ để tìm cách chiếm đoạt tài sản. Khi các con mồi dính bẫy và đi nhà nghỉ, Thuỷ cho thuốc ngủ vào bia, chuốc uống say. Khi nạn nhân mê man, cô ta lục lấy điện thoại, trộm xe máy bán lấy tiền tiêu xài và đánh bạc. Tháng 8/2022, Thủy bị Công an TP Phan Thiết khởi tố. Lên mạng giăng bẫy tình rồi chiếm đoạt 500 triệu đồng: Nguyễn Thị Hồng (ở huyện Thanh Hà, Hải Dương) với nick "Hoa Quỳnh", Hồng làm quen với anh N.K.Q. (ở Hải Dương). Trong quá trình nói chuyện, Hồng biết rõ gia cảnh của anh Q. nên đã đánh vào tâm lý của người đàn ông đang thiếu thốn tình cảm. Sau nhiều lần bị Hồng moi tiền, anh Q. nghi ngờ rằng mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã đến Công an huyện Nam Sách trình báo. Tổng số tiền anh Q. bị lừa đảo khoảng 550 triệu đồng. Tháng 6/2021, Hồng bị Công an tỉnh Hải Dương khởi tố, bắt tạm giam. Giả danh Thượng tá Công an, lừa tình và tiền tỷ nhiều phụ nữ nhẹ dạ: Lê Anh Tuấn (SN 1975 trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) lên mạng internet đặt mua trang phục giả của ngành Công an và giả danh cán bộ Công an. Thông qua mạng zalo, Lê Tuấn Anh có quen với chị L.T.H, SN 1977 ở thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định. Lê Anh Tuấn đã lấy nhiều lý do hỏi vay chị H. Do tin tưởng, chị H. đã chuyển 1,27 tỷ đồng cho đối tượng. Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận, ngoài chị H. còn nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin khác cũng bị hắn lừa. Tháng 2/2021, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Tuấn. >>> Xem thêm video: Cảnh báo bẫy lừa đảo qua “Dịch vụ hẹn hò online”. Nguồn: Lý Thùy.

Người đàn ông bị lừa 600 triệu khi tham gia nhóm ''Tình một đêm'': Tháng 6/2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội nhận được đơn trình báo của anh T. (SN 1973) về việc bị lừa đảo hơn 600 triệu đồng. Theo đó, anh T. được mời tham gia nhóm “Tình 1 đêm”. Sau khi cung cấp thông tin, anh T. được đối tượng gửi danh sách các “em”, bảng giá và yêu cầu mở thẻ hẹn hò để “em” đến phục vụ. Làm theo yêu cầu, người đàn ông này bị lừa mất 600 triệu. (Ảnh minh họa) Giả độc thân lừa tình, tiền nhiều phụ nữ: Tống Anh San (SN 1979, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) mặc dù đã có vợ, con nhưng San vẫn lên mạng xã hội làm quen, hẹn hò của những người độc thân giới thiệu bản thân đang làm việc ở Tập đoàn Điện lực Việt Nam... Khi thấy các phụ nữ có tình cảm với mình, San lừa tình, lừa tiền các nạn nhân, Sau khi nhiều bị hại không thể đáp ứng đưa tiền cho San được nữa, đối tượng lấy lý do gặp khó khăn để chia tay, trốn tránh việc trả tiền. Tháng 6/2023, Công an TP Hà Nội đã ra thông báo, tìm bị hại trong vụ án này. Một phụ nữ bị lừa hơn 3,3 tỷ đồng: Lê Thị Hoài (SN 1982, ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) quen biết với chị N. (SN 1976, ở Tứ Kỳ, Hải Dương). Hoài nói với chị N. mẹ mất sớm, có bố tên L. làm lãnh đạo Cấp tướng và bảo chị N. kết bạn với các tài khoản mạng xã hội của ông L để làm quen, tâm sự. Theo đó, Hoài tự lập tài khoản Facebook và Zalo đăng ký bằng số điện thoại cá nhân để kết bạn với chị N, tự giới thiệu là ông "L". Khi thấy chị N nảy sinh tình cảm với "ông L", Hoài dùng danh nghĩa ông "L" nhiều lần hỏi vay tiền chị N, tổng số lần vay khoảng hơn 3 tỷ đồng. Ngày 20/3, Hoài bị Công an Hải Dương khởi tố. Lên mạng tìm người yêu, người đàn ông bị lừa gần 300 triệu đồng: Đầu tháng 3/2023, do có nhu cầu tìm người yêu, ông L.V.X. (ngụ thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã thường xuyên lên các trang mạng hẹn hò và có nói chuyện với một cô gái xinh đẹp (hình ảnh trên tài khoản mạng xã hội) và được người này giới thiệu tham gia các nhiệm vụ để kiếm tiền. Hoàn thành nhiệm vụ, ông X. yêu cầu được nhận lại số tiền nhưng bị từ chối. Lúc này, đối tượng yêu cầu ông X. phải tiếp tục chuyển tiền để thực hiện nghĩa vụ thuế mới nhận được hoa hồng. Tin tưởng, ông X. đã chuyển vào tài khoản của nhóm người trên hơn 275 triệu đồng. Nợ 3 tỷ, gã trai giả Công an lên mạng lừa tình, tiền cô gái trẻ: Cần tiền chi trả cho khoản nợ khoảng 3 tỷ đồng, Trần Minh Thiều (32 tuổi, ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng) lên mạng Internet, đặt mua một bộ trang phục giả của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Tiếp đó, anh ta chụp ảnh và sử dụng tấm ảnh mặc Cảnh phục làm ảnh đại diện trên Facebook để làm quen, tán tỉnh các cô gái trẻ. Bằng hình thức này, Thiều đã chiếm hơn 259 triệu đồng của 2 cô gái trẻ ở Hải Dương, không chỉ dừng lại ở việc chiếm đoạt tiền, Thiều còn lừa gạt cả tình cảm của hai nạn nhân. Ngày 22/9/2022, Thiều bị Công an huyện Nam Sách, Hải Dương khởi tố, bắt tạm giam. Lên mạng "bẫy tình" chuốc thuốc ngủ trộm cắp: Do cần tiền đánh bạc và tiêu xài, Hứa Thị Kim Thủy (SN 1996, trú huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) đã lập tài khoản facebook tên "Don PhuongThuy" với mục đích "bẫy" những người đàn ông hám của lạ để tìm cách chiếm đoạt tài sản. Khi các con mồi dính bẫy và đi nhà nghỉ, Thuỷ cho thuốc ngủ vào bia, chuốc uống say. Khi nạn nhân mê man, cô ta lục lấy điện thoại, trộm xe máy bán lấy tiền tiêu xài và đánh bạc. Tháng 8/2022, Thủy bị Công an TP Phan Thiết khởi tố. Lên mạng giăng bẫy tình rồi chiếm đoạt 500 triệu đồng: Nguyễn Thị Hồng (ở huyện Thanh Hà, Hải Dương) với nick "Hoa Quỳnh", Hồng làm quen với anh N.K.Q. (ở Hải Dương). Trong quá trình nói chuyện, Hồng biết rõ gia cảnh của anh Q. nên đã đánh vào tâm lý của người đàn ông đang thiếu thốn tình cảm. Sau nhiều lần bị Hồng moi tiền, anh Q. nghi ngờ rằng mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã đến Công an huyện Nam Sách trình báo. Tổng số tiền anh Q. bị lừa đảo khoảng 550 triệu đồng. Tháng 6/2021, Hồng bị Công an tỉnh Hải Dương khởi tố, bắt tạm giam. Giả danh Thượng tá Công an, lừa tình và tiền tỷ nhiều phụ nữ nhẹ dạ: Lê Anh Tuấn (SN 1975 trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) lên mạng internet đặt mua trang phục giả của ngành Công an và giả danh cán bộ Công an. Thông qua mạng zalo, Lê Tuấn Anh có quen với chị L.T.H, SN 1977 ở thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định. Lê Anh Tuấn đã lấy nhiều lý do hỏi vay chị H. Do tin tưởng, chị H. đã chuyển 1,27 tỷ đồng cho đối tượng. Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận, ngoài chị H. còn nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin khác cũng bị hắn lừa. Tháng 2/2021, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Tuấn. >>> Xem thêm video: Cảnh báo bẫy lừa đảo qua “Dịch vụ hẹn hò online”. Nguồn: Lý Thùy.