Thanh Hóa: Người phụ nữ móc cốp xe máy trộm tiền của đồng nghiệp

Ngày 15/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thạch Thành đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Dung (SN 1986 ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành) để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Thị Dung.

Trước đó, chị B.T.L, (SN 1984 ở xã Thành Minh, huyện Thạch Thành) đến Công an huyện trình báo về việc bị kẻ gian móc cốp xe máy lấy trộm 10 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân…

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Thành đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự kiểm tra, xác minh, làm rõ. Qua đó đã xác định và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Dung là công nhân cùng Công ty nơi chị B.T.L làm việc, thủ phạm của vụ trộm cắp nói trên.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Dung khai nhận: Sáng 29/8/2022, khi đến Công ty làm việc, thấy chị B.T.L đang rút tiền ở cây ATM trước cổng Công ty và bỏ tiền vào cốp xe máy nên nảy sinh ý định trộm cắp. Sau khi chờ chị L. gửi xe vào bãi giữ xe của Công ty và đi lên phân xưởng làm việc, Dung đã lại chỗ xe của chị L. dùng tay kéo yên xe móc chiếc ví trong đó có 10 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.