Thanh Hóa: Hơn chục nam nữ "thác loạn" ma túy tại quán karaoke

Ngày 5/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an thị xã Bỉm Sơn vừa bắt quả tang 12 người (6 nam, 6 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke RuBy do Hoàng Điệp, (SN 1980, ở phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn) làm chủ.

Hoàng Điệp và các đối tượng sử dụng ma túy.

Công an đã thu giữ tại chỗ 2 túi nilon chứa thuốc lắc và ma túy tổng hợp (ketamin), 1 đĩa sứ trắng bên trên còn bám dính nhiều ma túy tổng hợp dạng kẹo cùng nhiều tang vật khác liên quan. Qua xét nghiệm nhanh, có 7/12 người dương tính với các chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, xác định, Hoàng Điệp (chủ quán) là kẻ có nhiều tiền án, tiền sự, thường xuyên tụ tập một số con nghiện đến quán karaoke nhà mình để tổ chức sử dụng ma túy. Mặc dù đang bị tạm đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các quy định về PCCC, nhưng Điệp vẫn lén lút cho các con nghiện đến đây làm tụ điểm thác loạn.