Loạt vụ chặn xe cấp cứu gây phẫn nộ

Xe cứu thương bị chặn đường ném vỡ kính: Chiều tối 31/5, một xe cấp cứu chở bệnh nhân khi đến đường Nguyễn Đáng, thuộc phường 7, TP Trà Vinh, thấy có 2 xe mô tô phía trước nên tài xế bấm còi ưu tiên, nhưng 2 thanh niên đi mô tô không nhường đường. Khi tài xế xe cấp cứu lách xe vượt qua thì bị nhóm người này đuổi theo, chặn xe. H.Q.D. (25 tuổi, trú Trà Vinh) dùng gạch, đá ném làm hư hỏng xe rồi bỏ chạy. Hiện, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Xe khách không nhường đường xe cứu thương: Ngày 2/5, trên đường Vành Đai 3 trên cao đoạn từ Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội, xe cứu thương di chuyển ở làn đường khẩn cấp liên tục hú còi xin nhường đường. Tuy nhiên, phía trước một xe khách loại nhỏ không chịu nhường đường, mặc dù phía bên trái đường khá thoáng. Theo cơ quan chức năng, nếu có căn cứ xác định vi phạm, tài xế sẽ bị xử phạt 12 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 tháng với 2 lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên và đi vào làn khẩn cấp. Tài xế xe cấp cứu ‘gào khản cổ’, loạt ô tô vẫn quyết chiếm làn khẩn cấp: Đầu tháng 1/2023, xe cứu thương chở một bệnh nhân bị đa chấn thương do bình gas mini phát nổ từ Trung tâm Y tế huyện Bình Lục (Hà Nam) đến Bệnh viện Quân Y 103. Tuy nhiên, bất chấp việc xe cấp cứu đang phát tín hiệu ưu tiên và tài xế liên tục gọi loa yêu cầu nhường đường, hàng loạt ô tô vẫn chiếm làn khẩn cấp đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Nghĩ tài xế lạm dụng còi, người đàn ông cản trở xe cứu thương: Ngày 29/10/2022, T.Q.H (37 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đi xe máy đến xã Vĩnh Hoà thì thấy phía sau có xe cứu thương bật còi ưu tiên. Do vừa thấy xe cứu thương chạy ra từ quán ăn, H. cho rằng tài xế đang lạm dụng còi ưu tiên nên mới lạng lách phía trước, không cho vượt. Sau khi sự việc xảy ra, H. bị Công an xử phạt hành chính. Tài xế không nhường đường cho xe cứu thương chở bệnh nhân đi cấp cứu: Ngày 17/10/2022, ông Vũ Thế P. (44 tuổi, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang) lái ô tô liên tục tạt đầu, không nhường đường cho xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đang phát tín hiệu. Trên xe cấp cứu lúc này đưa một bệnh nhân bị trâu húc vỡ gan, tràn dịch màng phổi lên cấp cứu ở tuyến trên. Hành vi này diễn ra trên một đoạn đường dài. Ông P. sau đó bị Công an xử phạt hành chính. Xe tải ‘cướp’ làn khẩn cấp trên cao tốc, cố tình cản xe cứu thương: Ngày 22/6/2022 trên cao tốc TP HCM – Trung Lương, đoạn qua địa bàn tỉnh Long An, xe cứu thương chở theo bệnh nhân đang cần chuyển viện cấp cứu thì xuất hiện một xe tải mang biển kiểm soát 63K - 3178 đang đi trên làn đường khẩn cấp. Tài xế xe tải này vẫn “dửng dưng” như không nghe thấy và cố tình di chuyển chậm, không cho xe cứu thương vượt lên. Chưa hết, khi bị tài xế xe cứu thương phản đối, tài xế xe tải còn tỏ thái độ thách thức, thậm chí chửi bới tài xế xe cứu thương. Không nhường đường cho xe cứu thương, tài xế bị phạt 4 triệu đồng: Ngày 17/6/2021, tại cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn qua địa phận huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, xe tải BKS 29C-854.51 do ông L.H.T (trú Hà Nội) điều khiển đã không nhường đường cho xe cứu thương chở bệnh nhân COVID-19 đi điều trị. Ông T. sau đó bị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang lập biên bản xử phạt 4 triệu đồng. (Ảnh: Báo Bắc Giang) Tước bằng lái xe tải không nhường đường xe cứu thương: Ngày 17/5/2021, xe ô tô tải biển kiểm soát 22C-006.58 có hành vi không nhường đường cho xe ô tô cứu thương của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương chở người đi cấp cứu đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 2 theo hướng Phú Thọ - Tuyên Quang, đoạn qua xã Thái Long, TP Tuyên Quang. Nam tài xế bị xử phạt hành chính và tước bằng lái xe. >>> Xem thêm video: Xe khách chèn ép, quyết không nhường đường cho xe cứu thương. Nguồn: ĐTHĐT.

Xe cứu thương bị chặn đường ném vỡ kính: Chiều tối 31/5, một xe cấp cứu chở bệnh nhân khi đến đường Nguyễn Đáng, thuộc phường 7, TP Trà Vinh, thấy có 2 xe mô tô phía trước nên tài xế bấm còi ưu tiên, nhưng 2 thanh niên đi mô tô không nhường đường. Khi tài xế xe cấp cứu lách xe vượt qua thì bị nhóm người này đuổi theo, chặn xe. H.Q.D. (25 tuổi, trú Trà Vinh) dùng gạch, đá ném làm hư hỏng xe rồi bỏ chạy. Hiện, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Xe khách không nhường đường xe cứu thương: Ngày 2/5, trên đường Vành Đai 3 trên cao đoạn từ Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội, xe cứu thương di chuyển ở làn đường khẩn cấp liên tục hú còi xin nhường đường. Tuy nhiên, phía trước một xe khách loại nhỏ không chịu nhường đường, mặc dù phía bên trái đường khá thoáng. Theo cơ quan chức năng, nếu có căn cứ xác định vi phạm, tài xế sẽ bị xử phạt 12 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 tháng với 2 lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên và đi vào làn khẩn cấp. Tài xế xe cấp cứu ‘gào khản cổ’, loạt ô tô vẫn quyết chiếm làn khẩn cấp: Đầu tháng 1/2023, xe cứu thương chở một bệnh nhân bị đa chấn thương do bình gas mini phát nổ từ Trung tâm Y tế huyện Bình Lục (Hà Nam) đến Bệnh viện Quân Y 103. Tuy nhiên, bất chấp việc xe cấp cứu đang phát tín hiệu ưu tiên và tài xế liên tục gọi loa yêu cầu nhường đường, hàng loạt ô tô vẫn chiếm làn khẩn cấp đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Nghĩ tài xế lạm dụng còi, người đàn ông cản trở xe cứu thương: Ngày 29/10/2022, T.Q.H (37 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đi xe máy đến xã Vĩnh Hoà thì thấy phía sau có xe cứu thương bật còi ưu tiên. Do vừa thấy xe cứu thương chạy ra từ quán ăn, H. cho rằng tài xế đang lạm dụng còi ưu tiên nên mới lạng lách phía trước, không cho vượt. Sau khi sự việc xảy ra, H. bị Công an xử phạt hành chính. Tài xế không nhường đường cho xe cứu thương chở bệnh nhân đi cấp cứu: Ngày 17/10/2022, ông Vũ Thế P. (44 tuổi, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang) lái ô tô liên tục tạt đầu, không nhường đường cho xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đang phát tín hiệu. Trên xe cấp cứu lúc này đưa một bệnh nhân bị trâu húc vỡ gan, tràn dịch màng phổi lên cấp cứu ở tuyến trên. Hành vi này diễn ra trên một đoạn đường dài. Ông P. sau đó bị Công an xử phạt hành chính. Xe tải ‘cướp’ làn khẩn cấp trên cao tốc, cố tình cản xe cứu thương: Ngày 22/6/2022 trên cao tốc TP HCM – Trung Lương, đoạn qua địa bàn tỉnh Long An, xe cứu thương chở theo bệnh nhân đang cần chuyển viện cấp cứu thì xuất hiện một xe tải mang biển kiểm soát 63K - 3178 đang đi trên làn đường khẩn cấp. Tài xế xe tải này vẫn “dửng dưng” như không nghe thấy và cố tình di chuyển chậm, không cho xe cứu thương vượt lên. Chưa hết, khi bị tài xế xe cứu thương phản đối, tài xế xe tải còn tỏ thái độ thách thức, thậm chí chửi bới tài xế xe cứu thương. Không nhường đường cho xe cứu thương, tài xế bị phạt 4 triệu đồng: Ngày 17/6/2021, tại cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn qua địa phận huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, xe tải BKS 29C-854.51 do ông L.H.T (trú Hà Nội) điều khiển đã không nhường đường cho xe cứu thương chở bệnh nhân COVID-19 đi điều trị. Ông T. sau đó bị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang lập biên bản xử phạt 4 triệu đồng. (Ảnh: Báo Bắc Giang) Tước bằng lái xe tải không nhường đường xe cứu thương: Ngày 17/5/2021, xe ô tô tải biển kiểm soát 22C-006.58 có hành vi không nhường đường cho xe ô tô cứu thương của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương chở người đi cấp cứu đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 2 theo hướng Phú Thọ - Tuyên Quang, đoạn qua xã Thái Long, TP Tuyên Quang. Nam tài xế bị xử phạt hành chính và tước bằng lái xe. >>> Xem thêm video: Xe khách chèn ép, quyết không nhường đường cho xe cứu thương. Nguồn: ĐTHĐT.