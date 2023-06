Văn Miếu đông nghịt sĩ tử đến cầu may trước kỳ thi vào lớp 10

Trước ngày thi vào lớp 10, dù trời nắng to, rất đông sĩ tử, phụ huynh ở Hà Nội đã tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám thắp hương, khấn vái, xin chữ cầu may. Ghi nhận trước ngày thi khoảng 1 tuần, Văn Miếu luôn đông nghẹt người. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay diễn ra trong 2 ngày từ 10-11/6 với 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Bạn Nguyễn Phương Anh (ở Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ: "Em đã ôn luyện kỹ càng cho kỳ thi sắp tới nên tinh thần cũng khá thoải mái. Nay em tới Văn Miếu cầu may, xin đạt được điểm cao trong đợt thi quan trọng này. Em sẽ thi THPT Đông Anh". Bạn Khánh Ly (bên trái) và bạn Anh Thư cùng ở Hoàng Mai, Hà Nội cho biết cũng đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi. Ly sẽ thi vào THPT Hoàng Văn Thụ còn Thư sẽ thi trường THPT Trương Định. Nhiều bạn cẩn thận soạn văn khấn ghi đầy đủ họ tên. Ông Nguyễn Trung Hiếu (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: "Con gái tôi năm nay thi trường THPT Kim Liên. Về mặt kiến thức, con đã ôn luyện cẩn thận, về mặt tinh thần thì gia đình luôn đồng hành và động viên con hãy luôn bình tĩnh, tự tin". Các sĩ tử còn xoa, sờ tay vào tượng để lấy may. Từng tốp phụ huynh, học sinh thành kính dâng hương, cầu may mắn. Sau khi lễ xong, nhiều thí sinh xin chữ thư pháp cầu mong may mắn đỗ đạt. >>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội: Phương án chính thức thi vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 (Nguồn: HANOITV)

