Thanh Hoá công bố tình huống khẩn cấp sạt trượt đồi Lung Đạc

Mưa liên tục trên địa bàn huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá những ngày qua đã khiến các xã Thiết Kế, Văn Nho, Thành Lâm xuất hiện nhiều điểm sạt lở. L ãnh đạo huyện Bá Thước đã chỉ đạo các xã khẩn trương triển khai thực hiện các phương án di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Sạt lở bờ suối Cái đe dọa 56 hộ dân và Tỉnh lộ 523B ở huyện Bá Thước. Ảnh: Văn Thanh sạt trượt đồi Lung Đạc tại thôn Khung, xã Thiết Kế, huyện Bá Thước. UBND tỉnh Thanh Hoá cũng vừa ban hành quyết định Công bố tình huống khẩn cấptại thôn Khung, xã Thiết Kế, huyện Bá Thước.

Công bố tình huống khẩn cấp sạt trượt đồi Lung Đạc tại thôn Khung, xã Thiết Kế, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chính như sau: Theo báo cáo của UBND huyện Bá Thước và kết quả kiểm tra thực tế, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi và hoàn lưu bão trên địa bàn huyện Bá Thước đã xảy ra mưa lớn kéo dài và gây ra sự cố sạt trượt đồi Lung Đạc tại thôn Khung, xã Thiết Kế, hình thành cung trượt có chiều rộng khoảng 120,5m và chiều sâu khoảng 114m, trong phạm vi cung trượt có nhiều vết nứt, lún. Vị trí sạt trượt này có khối lượng rất lớn và nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cửa, tài sản, tính mạng của 04 hộ dân trong phạm vi cung trượt và 03 hộ 2 dân lân cận, đồng thời có nguy cơ vùi lấp đoạn đường Quốc lộ 217 gây ách tắc giao thông và đất nông nghiệp của người dân thôn Khung. Hiện nay, đang là thời kỳ cao điểm của mùa mưa, cung trượt có nguy cơ tiếp tục phát triển và diễn biến phức tạp, khó lường.

Các biện pháp cần áp dụng ngay để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Giao UBND huyện Bá Thước:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở và báo cáo kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Thực hiện rào chắn, cắm mốc quan trắc và biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; không cho người, vật nuôi và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm có nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt trượt, nhất là khi xảy ra mưa lớn. Triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt trượt.

Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án trọng điểm phòng, chống thiên tai sạt trượt đồi Lung Đạc tại thôn Khung, xã Thiết Kế, huyện Bá Thước đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân theo phương châm “bốn tại chỗ”, nhất là chủ động sơ tán/di dời người và tài sản có nguy cơ bị ảnh hưởng khi xảy ra mưa lớn và các tình huống nguy hiểm; thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển và ảnh hưởng của sạt trượt.

Giao các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Bá Thước tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định.

Các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn lâu dài: Giao UBND huyện Bá Thước: Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ sạt trượt và xác định giải pháp xử lý phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và ổn định lâu dài.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để xử lý chống sạt trượt khu vực nêu trên đảm bảo ổn định lâu dài, theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công điện về việc tập trung ứng phó với mưa lớn, lũ, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt.

Lãnh đạo huyện Bá Thước cũng đã chỉ đạo di dời các hộ dân đến nơi an toàn, yêu cầu các xã phân công lực lượng trực tại vị trí sạt trượt, các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, cắm biển cảnh báo đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông; chuẩn bị sẵn sàng thiết bị, máy móc, nhân công để kịp thời xử lý khi có ách tắc giao thông. Khuyến cáo người dân không vào khu vực xuất hiện vết nứt và di dời người, tài sản đến nơi an toàn.

