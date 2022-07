Thanh Hóa: Chị gái kiện em trai, mẹ già khóc cạn nước mắt

Tòa án nhân dân huyện Quảng Xương, Thanh Hóa cho biết, dự kiến, ngày 20/7/2022, phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Sơn về tội "Cố ý gây thương tích" Điều 134 Bộ luật hình sự sẽ được diễn ra.



Bà Văn Thị Đức (SN 1953, mẹ bị cáo Phạm Văn Sơn) cho biết, ngày 16/7/2021, bà có tổ chức giỗ cho chồng, khi cả gia đình (khoảng 60 người) đang ăn giỗ thì con gái cả của bà là chị P.T.H. đứng ngoài cổng chửi bới. Dù nhiều người khuyên can nhưng chị H. vẫn tiếp tục chửi. Lúc này, anh Phạm Văn Sơn (SN 1983, con trai út của bà Đức) đã không giữ được bình tĩnh vì chứng kiến cảnh mẹ bị chị gái ruột chửi. Anh đã cầm dụng cụ hót rác (cán bằng gậy tre) vụt vào tay chị H. khiến chiếc gậy bị gãy làm đôi. Sau đó, chị H. tiếp tục chửi bới. Theo bà Đức, nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn trong việc phân chia quyền thừa kế trong gia đình.

Bà Văn Thị Đức với nỗi đau con gái kiện con trai.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Quảng Hải đã tới lập biên bản và lấy lời khai của người làm chứng, sau đó Công an huyện Quảng Xương đưa chị H. đến Trung tâm Pháp Y tỉnh Thanh Hóa để giám định thương tích. Kết quả giám định thương tích của chị H. là 13%. Căn cứ vào lời khai và kết quả thương tích, Công an huyện Quảng Xương đã ra quyết định khởi tố Phạm Văn Sơn về tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự.

Bà Bùi Thị Huyền - Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Quảng Xương - người trực tiếp xét xử vụ án này, cho biết, bị can Sơn đã nhiều lần làm đơn khiếu nại về các quyết định của cơ điều tra và cơ quan điều tra cũng đã có văn bản trả lời. Bị can cho rằng vụ án có dấu hiệu không khách quan và yêu cầu giám định thương tích lại cho bị hại nhưng bị can lại không chỉ ra được chi tiết nào không khách quan.

Bà Huyền nói: "Nguyên nhân dẫn đến vụ án này là do quá trình mâu thuẫn liên quan đến việc phân chia thừa kế. Anh chị em nhà này có những bất đồng quan điểm. Trong hồ sơ thể hiện rất rõ, nhiều lần công an đã tổ chức hòa giải nhưng không được.”

Cũng theo bà Huyền, vụ án đến nay đã phải hoãn xét xử đến lần thứ 4 bởi các lý do khác nhau. Lần 1 thì bị cáo Sơn xin hoãn vì bị Covid-19, lần 2 luật sư của bị cáo xin hoãn vì trùng lịch đi công tác, lần thứ 3 luật sư của bị cáo bị Covid-19 và lần gần đây nhất hồi tháng 6/2022, thành viên trong HĐXX bị ốm phải đi cấp cứu nên lại phải hoãn. Sau 4 lần tạm hoãn vì các lý do khác nhau, phiên tòa xét xử sẽ diễn ra ngày 20/7/2022.

Luật sư Đặng Xuân Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích: Trong một vụ án cố ý gây thương tích thì hoạt động giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của người bị hại là một hoạt động bắt buộc. Bản kết luận giám định pháp y là một chứng cứ quan trọng để xác định bị can, bị cáo có tội hay không có tội. Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể mà Hội đồng giám định kết luận trong Bản kết luận giám định pháp y là cơ sở để xác định khung khoản truy tố đối với bị can. Với tính chất quan trọng như vậy nên đòi hỏi các giám định viên khi thực hiện hoạt giám định phải hết sức vô tư khách quan đồng thời phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật. Nếu trong quá trình thực hiện việc giám định không đảm bảo được những điều như trên thì sẽ khiến cho việc giải quyết vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng thiếu đúng đắn, góp phần gây oan sai cho bị an bị cáo, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại. Làm ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân vào các cơ quan thực thi pháp luật. Trong vụ án như vụ án kể trên, hoạt động giám định không chính xác còn gián tiếp gây nên sự hận thù sâu sắc giữa các thành viên trong gia đình.

Là một luật sư từng tham gia nhiều vụ án cố ý gây thương tích thì với những thông tin có được từ bài viết như về công cụ gây án, những hoạt động của người bị hại ngay sau khi xảy ra vụ việc… thì tôi có nhận định rằng khả năng cao tỷ lệ tổn thương cơ thể của người bị hại sẽ chưa đến 11%. Do vậy, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX cần hết sức thận trọng trong hoạt động thẩm tra và đánh giá Bản kết luận giám định pháp y . Bên cạnh đó, cần triệu tập những giám định viên đã tham gia giám định cho người bị hại tới phiên tòa để làm rõ về hoạt động giám định, căn cứ pháp lý để từ đó cho ra kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của người bị hại là 13%.

Bà Đức tâm sự: "Trước khi Sơn bị khởi tố, tôi từng nhiều lần cầu xin con gái rút đơn truy tố em trai mình, nhưng H. vẫn không đồng ý."