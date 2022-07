Tin nóng 19/7: Cô gái bị sàm sỡ ở Hà Nội đã trình báo công an

Nam công nhân bị chém gần đứt lìa cánh tay: Nạn nhân là anh Nguyễn Trung Phong (SN 2001, trú tại TP Thái Nguyên), có mâu thuẫn với Ân Ngọc Quân (SN 1993, trú tại xã Minh Quang, huyện Tam Đảo) cùng làm tại Công ty Newflex, Khu Công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên. Ngày 19/7, Quân gọi thêm 5 người nữa ra trước cổng công ty rượt đuổi và chém trọng thương cánh tay phải của Phong. Hiện các đối tượng gây án đã được công an bắt giam và điều tra. Mâu thuẫn với vợ, sát hại bạn nhậu vì bị can ngăn: Ngày 19/7, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978, ngụ tại Long An) 18 năm tù về tội “giết người”. Trước đó, tối ngày 18/12/2021, Tuấn và chị Mai Thị Thu Hiền (vợ của Tuấn) xảy ra mâu thuẫn tại xóm trọ thuộc xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Chị Hiền liền gọi điện cho anh Hùng (bạn nhậu của anh Tuấn) đến khuyên ngăn dẫn đến việc giữa Hùng và Tuấn xảy ra cãi vã, Tuấn cầm dao chém vào cổ trái khiến Hùng tử vong tại chỗ. Nhóm côn đồ vác dao vào vựa sầu riêng chém người: Rạng sáng ngày 19/7, tại tiệm thu mua sầu riêng của gia đình bà D.T.K.O., khu vực ngã ba Km47, Quốc lộ 26 thuộc xã Ea Kly, huyện Krông Pắc, nhóm thanh niên gồm 3 người, đi trên một xe ôtô biển số 47A-479 vác dao vào chém người rồi bị chủ nhà phản kháng, liền lên xe xe bỏ đi. Bà O. đã làm đơn trình báo cho cơ quan chức năng để được điều tra làm rõ. Một phụ nữ tử vong ở thang máy: Ngày 19/7, BV Nhi đồng TP Cần Thơ, xác nhận, nơi đây vừa xảy ra một vụ tai nạn hy hữu làm một người tử vong ở khu vực thang máy của bệnh viện. Trước đó, ngày 16/7, bà P. (SN 1970, ngụ tỉnh An Giang) đến khu vực thang máy, lúc bà P. vừa đến, cửa thang máy cũng vừa đóng lại. Do sợ trễ thời gian, bà P. đã dùng tay chặn cửa lại để mở ra, rồi bước vào trong nên bị té xuống hố thang máy dẫn đến tử vong. Cô gái bị sàm sỡ trong ngõ ở Hà Nội đã trình báo công an: Ngày 19/7, lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ cô gái ở ngõ 62 phố Triều Khúc nghi bị một thanh niên sàm sỡ. Trước đó, đêm 17/7, khi cô gái trẻ đang đi bộ chuẩn bị vào nhà thì một nam thanh niên bám sát phía sau. Sau khi cô gái vừa vào nhà, nam thanh niên này cũng lao vào trong để sàm sỡ, rồi bỏ chạy. Bị chém tử vong vì tạt đầu xe máy: Ngày 18/7, anh Trần Cao C (39 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tại phường Lạch Tray, TP Hải Phòng), đi xe máy đến ngã tư chân cầu vượt Lạch Tray đã tạt qua đầu một xe máy Honda Wave do một người đàn ông khoảng 40 tuổi cầm lái. Sau khi bị tạt đầu xe, người đàn ông trên đã phóng xe máy đuổi theo chặn đầu xe anh C..Tại đây, 2 bên đã lời qua tiếng lại. Người đàn ông đã lấy con dao chém anh C., trúng động mạch chủ gây mất máu cấp, anh C. đã tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm người gây án. >>>Xem thêm video: Điều tra vụ thiếu niên ở Cà Mau bị chém tử vong (Nguồn: THVL tổng hợp).

Nam công nhân bị chém gần đứt lìa cánh tay: Nạn nhân là anh Nguyễn Trung Phong (SN 2001, trú tại TP Thái Nguyên), có mâu thuẫn với Ân Ngọc Quân (SN 1993, trú tại xã Minh Quang, huyện Tam Đảo) cùng làm tại Công ty Newflex, Khu Công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên. Ngày 19/7, Quân gọi thêm 5 người nữa ra trước cổng công ty rượt đuổi và chém trọng thương cánh tay phải của Phong. Hiện các đối tượng gây án đã được công an bắt giam và điều tra. Mâu thuẫn với vợ, sát hại bạn nhậu vì bị can ngăn: Ngày 19/7, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978, ngụ tại Long An) 18 năm tù về tội “giết người”. Trước đó, tối ngày 18/12/2021, Tuấn và chị Mai Thị Thu Hiền (vợ của Tuấn) xảy ra mâu thuẫn tại xóm trọ thuộc xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Chị Hiền liền gọi điện cho anh Hùng (bạn nhậu của anh Tuấn) đến khuyên ngăn dẫn đến việc giữa Hùng và Tuấn xảy ra cãi vã, Tuấn cầm dao chém vào cổ trái khiến Hùng tử vong tại chỗ. Nhóm côn đồ vác dao vào vựa sầu riêng chém người: Rạng sáng ngày 19/7, tại tiệm thu mua sầu riêng của gia đình bà D.T.K.O., khu vực ngã ba Km47, Quốc lộ 26 thuộc xã Ea Kly, huyện Krông Pắc, nhóm thanh niên gồm 3 người, đi trên một xe ôtô biển số 47A-479 vác dao vào chém người rồi bị chủ nhà phản kháng, liền lên xe xe bỏ đi. Bà O. đã làm đơn trình báo cho cơ quan chức năng để được điều tra làm rõ. Một phụ nữ tử vong ở thang máy: Ngày 19/7, BV Nhi đồng TP Cần Thơ, xác nhận, nơi đây vừa xảy ra một vụ tai nạn hy hữu làm một người tử vong ở khu vực thang máy của bệnh viện. Trước đó, ngày 16/7, bà P. (SN 1970, ngụ tỉnh An Giang) đến khu vực thang máy, lúc bà P. vừa đến, cửa thang máy cũng vừa đóng lại. Do sợ trễ thời gian, bà P. đã dùng tay chặn cửa lại để mở ra, rồi bước vào trong nên bị té xuống hố thang máy dẫn đến tử vong. Cô gái bị sàm sỡ trong ngõ ở Hà Nội đã trình báo công an: Ngày 19/7, lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ cô gái ở ngõ 62 phố Triều Khúc nghi bị một thanh niên sàm sỡ. Trước đó, đêm 17/7, khi cô gái trẻ đang đi bộ chuẩn bị vào nhà thì một nam thanh niên bám sát phía sau. Sau khi cô gái vừa vào nhà, nam thanh niên này cũng lao vào trong để sàm sỡ, rồi bỏ chạy. Bị chém tử vong vì tạt đầu xe máy: Ngày 18/7, anh Trần Cao C (39 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tại phường Lạch Tray, TP Hải Phòng), đi xe máy đến ngã tư chân cầu vượt Lạch Tray đã tạt qua đầu một xe máy Honda Wave do một người đàn ông khoảng 40 tuổi cầm lái. Sau khi bị tạt đầu xe, người đàn ông trên đã phóng xe máy đuổi theo chặn đầu xe anh C..Tại đây, 2 bên đã lời qua tiếng lại. Người đàn ông đã lấy con dao chém anh C., trúng động mạch chủ gây mất máu cấp, anh C. đã tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm người gây án. >>>Xem thêm video: Điều tra vụ thiếu niên ở Cà Mau bị chém tử vong (Nguồn: THVL tổng hợp).