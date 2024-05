Thanh Hóa: Bắt đối tượng say rượu chửi bố đẻ đập phá tài sản

Ngày 26/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 10h ngày 23/5, Công an TP Thanh Hóa nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc Phùng Sỹ Hùng (SN 1975 ở số nhà 130 phố Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn) uống rượu say, liên tục chửi bới, lăng mạ, xúc phạm bố đẻ và đập phá gây hư hỏng nhiều tài sản trong gia đình, gây ồn ào, náo loạn khu dân cư…

Đối tượng Phùng Sỹ Hùng tại cơ quan Công an.

Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự và Công an phường Tân Sơn nhanh chóng xuống địa bàn phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết.

Khi đến hiện trường, mặc dù các lực lượng chức năng đã nhắc nhở, tuyên truyền, vận động Phùng Sỹ Hùng dừng ngay hành động chửi bới, đập phá tài sản, nhưng Hùng vẫn không chấp hành mà có biểu hiện say xỉn, liên tục chửi bới, đập phá đồ đạc trong nhà như: tủ lạnh, quạt hơi nước...

Trước sự manh động, coi thường pháp luật của đối tượng, Công an thành phố Thanh Hóa đã lập biên bản bắt giữ đối với Phùng Sỹ Hùng về hành vi hủy hoại tài sản. Được biết, Hùng là đối tượng nát rượu, thường xuyên say xỉn, chửi bới người thân và gây mất ANTT khu phố .