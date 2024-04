Bắt đối tượng say rượu dùng dao chém người nguy kịch ở Lạng Sơn

Ngày 8/4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an huyện Văn Lãng đã phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ được đối tượng truy nã Lường Văn Cách (SN 1978, trú tại thôn Tân Minh, xã Vân An, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Đối tượng Lường Văn Cách tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào ngày 20/11/2023 tại thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, đối tượng Lường Văn Cách do say rượu nên đã dùng dao chém anh Hoàng Văn Đốc (SN 1990, trú tại thôn Còn Tẩu, xã Tân Văn, huyện Bình Gia), gây thương tích nặng. Đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện ra quyết định truy nã ngày 7/2/2024. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội Cách đã bỏ trốn khỏi địa phương và lẩn trốn vào các tỉnh miền Nam, Tây Nguyên.

Tại mỗi tỉnh, Cách chỉ làm thuê một thời gian ngắn rồi di chuyển sang địa bàn khác, gây khó khăn trong việc phát hiện, truy bắt. Ngày 1/4/2024 Công an huyện Văn Lãng đã phối hợp bắt giữ được Lường Văn Cách khi đối tượng đang lẩn trốn tại phòng trọ thuộc thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Đối tượng đã được di lý về Công an huyện Văn Lãng để phục vụ điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện vụ say rượu dùng dao chém người nguy kịch tiếp tục được điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.