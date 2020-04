Thái Bình, Đồng Nai liên tục “nổ súng” vào thành trì xã hội đen, tiếp theo tỉnh nào?

Việc Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam vợ chồng trùm giang hồ Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ, SN 1971) cùng bốn bị can khác để điều tra về tội Cố ý gây thương tích thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đây được coi là động thái quyết liệt của Công an tỉnh Thái Bình trong việc loại trừ những băng đảng xã hội cộm cán tại địa phương, gây nhức nhối dư luận trong suốt thời gian qua.

Xem video: Công bố ghi âm điện thoại đại gia Thái Bình Đường Nhuệ dọa giết con nợ Nguồn VTC

Việc vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương bị khởi tố bắt giam liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích khi đánh đập một phụ xe do giao hàng muộn, dư luận tỉnh Thái Bình không bất ngờ. Bởi trước đó, trong suốt thời gian dài, cái tên Đường Dương từ lâu đã được ví như thành trì "xã hội đen”, nỗi khiếp sợ như một bóng ma tội phạm ám ảnh nhiều người dân Thái Bình. Dưới trướng của ông trùm này luôn có hàng chục đối tượng dữ dẵn, xăm trổ, sẵn sàng tuân lệnh đại ca xử những kẻ nào chống đối.

Bị can Nguyễn Xuân Đường.

Thực tế, thời gian qua, hàng loạt vụ việc liên quan Nguyễn Xuân Đường thu hút sự chú ý từ dư luận. Điển hình là vụ việc Đường bị vợ chồng chủ doanh nghiệp chế biến gỗ Lâm Quyết tố cáo việc chỉ đạo nhóm người xăm trổ, mang theo hung khí đến trụ sở Công ty Lâm Quyết để xiết nợ, đập phá đồ đạc, đuổi công nhân ra ngoài, lấy đi tài liệu, sổ sách, đe dọa đến tính mạng chủ doanh nghiệp này. Thậm chí, trong một đoạn ghi âm lưu lại cuộc trao đổi giữa Đường và ông Nguyễn Văn Lẫm, Đường vừa đòi nợ, vừa ép bán công ty và vừa đe dọa sẽ “chặt chân”, “sẽ hi sinh một thằng đàn em và tao nuôi trong tù”…

Một vụ việc khác, Đường bị tố cáo nhận đòi nợ thuê, vô cớ đánh anh Mai Thế Duy bị thương tích 15% ngay tại phòng tiếp dân, trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình vào năm 2014.

Thậm chí, có thông tin về việc Đường bảo kê, lấy tiền khi một số người dân tại Thái Bình đưa thi thể thân nhân đi hỏa táng tuy nhiên sự việc đang được cơ quan chức năng xác định có hay không và làm rõ các tình tiết liên quan nên hiện cơ quan công an chưa thể cung cấp thông tin chi tiết.

Ngoài ra dư luận và báo chí còn phản ánh việc vợ chồng Đường còn có dấu hiệu vi phạm về đấu giá đất đai khi sử dụng lực lượng côn đồ, giang hồ xã hội đen để chèn ép, hăm doạ các nhà thầu tại các cuộc đấu giá đất có công ty Đường Dương tham gia và thu lợi không nhỏ từ hoạt động này, gây thất thoát tiền của nhà nước.

Hiện cảnh sát đang mở rộng điều tra những hành vi có dấu hiệu tội phạm của Nguyễn Xuân Đường. Tuy nhiên với việc khởi tố, bắt giam vợ chồng Nguyễn Xuân Đường trước hết đã mang lại niềm tin trong nhân dân, thể hiện quyết tâm về việc trấn áp các đối tượng phạm tội tại địa phương.