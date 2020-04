Trùm giang hồ Đường Nhuệ bị “tóm sống”... lộ chuyện tày trời nhà BĐS Dương Đường?

Liên quan vụ vợ chồng đại gia bất động sản Dương Đường bị khởi tố để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”, tối ngày 10/4, Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”, SN 1971, chồng của bị can Nguyễn Thị Dương) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Trước đó, Nguyễn Xuân Đường đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên bị can này đã bỏ trốn. Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định truy nã đối bị can này. Trong vụ án này, Đường Nhuệ đã có hành vi gọi điện đe dọa nhân viên công ty Phúc Cường khi nam nhân viên này vận chuyển 1 gói tài liệu của Công ty TNHH Đường Dương từ Thái Bình đi Hà Nội nhưng giao muộn. Chưa dừng lại ở đó, khi nam nhân viên Công ty Phúc Cường đến nhà, Nguyễn Xuân Đường đã cùng vợ tra hỏi, đe dọa nhân viên công ty Phúc Cường. Sau đó, Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý đã đánh gây thương tích nhân viên công ty Phúc Cường. Ngoài vụ việc trên, giang hồ Đường Nhuệ cũng từng được dư luận biết đến do nhiều lần bị tố cáo về các hành vi cho vay nặng lãi, bảo kê, hành hung đe dọa giết người xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Bình nhưng sau đó thì các kết quả điều tra, cơ quan chức năng đều xác định không đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự. Điển hình là vụ việc mang dáng dấp “xã hội đen” thu hút sự chú ý của dư luận năm 2019 là việc chủ doanh nghiệp chế biến, sản xuất gỗ Lâm Quyết là ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết có đơn trình báo, tố giác tội phạm đến cơ quan công an TP Thái Bình, tố cáo việc ông Nguyễn Xuân Đường chỉ đạo nhóm người xăm trổ, mang theo hung khí đến trụ sở Công ty Lâm Quyết để xiết nợ, đập phá đồ đạc, đuổi công nhân ra ngoài, lấy đi tài liệu, sổ sách. Ảnh: Báo PLVN Ông Nguyễn Văn Lẫm cũng đã cung cấp băng ghi âm thể hiện ông Đường đe dọa chặt chân, nói: “Cái mạng người với thằng nghiện nó chỉ vì một tép thuốc phiện thôi, nó có thể giết người”. Gia đình ông Lẫm đã cầu cứu cơ quan công ban bảo vệ mình đồng thời tố cáo hành vi của ông Đường. Ảnh: Nhóm người bị cho là đến Công ty Lâm Quyết cưỡng đoạt, đập phá tài sản. Nguồn ảnh: PLVN. Ông Nguyễn Xuân Đường cũng bị bà Đinh Thị Lý (SN 1964, trú TP Thái Bình) tố cáo nhận đòi nợ thuê, vô cớ đánh con trai bà là anh Mai Thế Duy bị thương tích 15% ngay tại phòng tiếp dân, trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP. Thái Bình vào năm 2014. Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”, song sau đó lại quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án. Những nội dung tố cáo về hoạt động phạm pháp khác có liên quan đến vợ chồng đại gia này, Ban giám đốc Công an tỉnh Thái Bình hiện đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình điều tra mở rộng vụ án. Tuy nhiên, một thông tin đáng chú ý khác, Đường “Nhuệ” cùng vợ còn được biết đến là những người "có tiếng" trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đấu giá đất kiểu quân xanh quân đỏ gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước. Theo đó, nhiều dự án bất động sản có vị trí đẹp tại trung tâm TP Thái Bình hoặc trung tâm thị trấn của một số huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình đều có mặt vợ chồng Dương Đường tham gia, sở hữu từ 5 lô đến hàng chục lô đất như khu dân cư liền kề Shop house phía sau Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa, dự án khu dân cư tại xã Bình Nguyên, xã Vũ Ninh của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình… Một người kinh doanh đất từng tham gia những cuộc đấu giá có sự xuất hiện của vợ chồng Đường Dương cho biết,hầu hết các cuộc đấu giá đất ở Thái Bình có sự góp mặt của Công ty BĐS Đường Dương. Đáng chú ý, vợ chồng Đường Dương có nhiều cách “gây sức ép” để người khác từ bỏ cuộc chơi. Cụ thể, tại mỗi cuộc đấu giá, bà Dương thường xuất hiện với vị trí là Giám đốc Công ty BĐS Đường Dương, phía ngoài luôn có rất nhiều đối tượng với vẻ ngoài bặm trợn xuất hiện để thị uy và gây sức ép. Cách đây khoảng 2 năm, đã có người bị đàn em của vợ chồng đại gia cho ăn đòn ngay tại nơi bán hồ sơ đăng ký dự thầu. Xã Bình Nguyên (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) là địa phương đã tổ chức đấu giá 38 suất đất tại khu dân cư thôn Đông Lâu vào cuối năm 2019 có sự tham gia đấu giá của vợ chồng Dương Đường. Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên Bùi Mạnh Hằng cho biết, thời điểm tổ chức đấu giá, vợ chồng Giám đốc Đường Dương đều có mặt nhưng chỉ có bà Dương vào phòng đấu giá. Ông Đường và một số người đi theo đứng bên ngoài. Khi đó, bà Dương trúng đấu giá quyền sử dụng 5 suất đất với diện tích 100m2/suất, giá trúng hơn 5,3 triệu đồng/m2. Bà Dương đã đóng tiền và làm các thủ tục liên quan nhưng sau đó bán trao tay tất cả các lô đất trên, hưởng lãi vài chục triệu đồng/suất. Ngay trong tháng 3/2020, Công ty BĐS Đường Dương tiếp tục tham gia đấu giá dự án khu dân cư ở xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Dự án có 46 lô đất với diện tích gần 100m2/lô nhưng có tới 700 hồ sơ đăng ký. Dù tỷ lệ chọi rất cao nhưng không biết bằng cách nào, Công ty BĐS Đường Dương trúng được hơn 30 lô đất. Việc này cũng được ông Nguyễn Xuân Đường “khoe” trên Facebook cá nhân. Đáng chú ý, mới đây, tại dự án khu dân cư liền kề Shop house phía sau Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa (TP Thái Bình), Công ty BĐS Đường Dương đang rao bán 128 lô đất. Như vậy, tổng số tài sản liên quan đến các dự án đất tại Thái Bình của vợ chồng đại gia Nguyễn Xuân Đường có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng. Mới đây, trao đổi với báo chí, đại diện lãnh đạo Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, các thông tin liên quan đến việc “gây sức ép”, cạnh tranh đấu giá đất không lành mạnh do Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thái Bình thụ lý điều tra. Công an TP Thái Bình đang thu thập thông tin và tổng hợp nên sẽ thông tin sau.

