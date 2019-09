Thác loạn ở Bar Ozone KS Central Park: Kinh hoàng dân “bay, lắc” thâu đêm

Công an thành phố Biên Hòa đang tiếp tục sàng lọc các đối tượng, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Trước đó, vào 1h sáng 3/5 Công an quận Hải Châu cũng đột kích quán bar F3 Club (số 54 đường Chi Lăng, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu).

Khuya 19/5/2019, công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng tổ chức kiểm tra vũ trường New Phương Đông (quận Hải Châu).

Công an cũng lập nhiều lỗi vi phạm hành chính đối với đơn vị kinh doanh vũ trường 030X8 như: hoạt động quá giờ quy định, buông lỏng quản lý để khách sử dụng ma tuý tại tụ điểm kinh doanh.

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong vũ trường 030X8 có hàng trăm dân chơi đang nhảy múa trong âm thanh nhạc sàn sôi động, không khí đặc khói thuốc, mùi rượu bia… Thấy bóng dáng Công an các dân chơi phi tang những viên nén, bịch… và tìm cách tháo chạy ra ngoài tuy nhiên đã bị chặn lại.

Rạng sáng 24/7/2019, công an TP.HCM bất ngờ đột kích vào vũ trường 030X8 nằm trên đường Nam Quốc Cang (quận 1).

Rạng sáng 22/1/2019, công an tỉnh Quảng Ngãi đột kích vào vũ trường Oasis thuộc phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi. Tuy đã quá giờ hoạt động nhưng vũ trường vẫn đông nghẹt người.



Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng tàng trữ, sử dụng nhiều loại ma túy tổng hợp như ma túy dạng đá, thuốc lắc.

Các đối tượng ở vũ trường Oasis bị đưa lên xe thùng (Ảnh: ANTĐ).

Đây là lần thứ 2 lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đột kích vào vũ trường Oasis sau 24 giờ đêm trong những năm gần đây, đáng nói qua 2 lần kiểm tra, cơ sở luôn hoạt động quá giờ quy định theo pháp luật, gây mất ANTT trên đia bàn, là nơi để các đối tượng ma túy lợi dụng hoạt động, phát sinh nhiều vấn đề có liên quan đến tội phạm. Lực lượng Công an Quảng Ngãi đã đưa 42 đối tượng nghi vấn có sử dụng ma túy về trụ sở Công an TP Quảng Ngãi để tiến hành điều tra.

Phát hiện 24 người có ma tuý trong vũ trường lớn bậc nhất quận 5

Ngày 31/5/2019, lực lượng lien ngành quận 5 (TP HCM) bất ngờ tái kiểm tra vũ trường Đông Kinh (đường Trần Tuấn Khải, phường 5), phát hiện cả trăm khách đang lắc lư trong tiếng nhạc vặn hết công suất. Tổng cộng 52 "dân bay" tình nghi sử dụng ma túy được đưa về trụ sở Công an phường 5 làm việc. Qua test nhanh xác định 24 người (gồm 17 nam, 7 nữ) dương tính với ma túy. Riêng vũ trường Đông Kinh bị lập biên bản hàng loạt lỗi vi phạm, như: hoạt động quá giờ, hoạt động để khách lợi dụng sử dụng ma túy, PCCC không đảm bảo, đèn chiếu sáng sự cố không hoạt động... Trước đó trong đợt kiểm tra vào tháng 1/2019, 27 người bị phát hiện dương tính với ma túy tại vũ trường này. Vũ trường Đông Kinh (quận 5) tại thời điểm kiểm tra (Ảnh: NLĐ). Tại Việt Nam, quán bar chủ yếu hoạt động với hình thức vũ trường (hay còn gọi là hộp đêm) là nơi các khách hàng có thể nhảy trên một sàn nhảy lớn theo các điệu nhạc, với công suất lớn do một DJ điều khiển.Từ lâu, đây đã là hình thức tiêu khiển xa xỉ của giới trẻ. Tuy nhiên, nhiều đối tượng đã lợi dụng, coi đây là nơi tổ chức các tệ nạn mà phần lớn là liên quan đến ma túy và các chất cấm. Dù lực lượng chức năng đã siết chặt hơn quản lý và liên tục truy quét, song tình trạng này vẫn liên tục tái diễn tại các tụ điểm quán bar, vũ trường, gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, ý thức giáo dục, quan tâm con cái của một số gia đình bị buông lỏng do cha mẹ mãi mê làm ăn kiếm sống mà quên đi giáo dục, uốn nắn con cái trong quan hệ tiếp xúc bạn bè và khuyên bảo tránh xa tệ nạn nên một số thanh thiếu niên đã rơi vào cảnh nghiện ngập nhưng bố mẹ vẫn không hề hay biết. Chỉ đến khi con mình phạm tội bị bắt giam mới biết, lúc đó đã quá muộn.

>>> Xem thêm: Cảnh sát đột kích "vũ trường chui" tại TP. HCM