Tên cướp ngân hàng ở Đồng Nai khai lên kế hoạch cả tháng

Rạng sáng 11/9, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ Lê Huy Dũng (SN 1988, trú tại ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Dũng là đối tượng sử dụng súng cướp hơn 900 triệu đồng tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Biên Hòa (khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước) vào ngày 8/9 vừa qua.

Lê Huy Dũng bị điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lê Huy Dũng khai nhận do nợ nần nên đã lên mạng mua súng và lên kế hoạch cướp ngân hàng. Đồng thời khai ra khai ra vị trí cất giấu súng, tiền, phương tiện gây án và các tang vật khác có liên quan tại nhiều vị trí khác nhau.

Theo lời khai của Dũng, đối tượng từng mở xưởng gỗ để gia công cho một số công ty trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 2 năm qua, công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên nợ nần khá nhiều. Do túng quẫn, Dũng đã nảy ra ý định cướp tiền ở ngân hàng để trả nợ gần tháng qua.

Thực hiện kế hoạch cướp ngân hàng, Dũng tìm mua một khẩu súng dạng Rulo và đạn qua mạng. Trước khi thực hiện vụ cướp, Dũng đi quanh huyện Long Thành và khu vực lân cận tìm và thăm dò hoạt động của các phòng giao dịch ngân hàng.

Dũng đã chọn phòng giao dịch Tam Phước thuộc Ngân hàng Vietcombank đóng tại cổng Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, TP Biên Hòa để tiến hành vụ cướp. Dũng khai chọn phòng giao dịch này vì nằm ngay Quốc lộ 51, thuận đường tẩu thoát về phía khu vực mà anh ta thông thạo đường đi lối lại.

Để tránh sự nhận dạng của người dân cũng như lực lượng Công an khi điều tra, Dũng mặc quần áo đen đến cổng KCN Tam Phước để quan sát rồi dùng bình xịt đen kín biển số xe, để xe máy bên Quốc lộ 51 phía đối diện ngân hàng. Dũng còn cố tình sử dụng tay trái, trong lúc tháo chạy vờ có tật ở chân để đánh lạc hướng công an.

Khoảng 14h40 ngày 8/9, khi trong phòng giao dịch có nhiều người, Dũng mặc quần áo đen, đội mũ bảo hiểm, mặt che kín đi vào ngồi ở hàng ghế chờ. Sau đó, tiến đến quầy thu tiền của một nam nhân viên ngân hàng, Dũng rút khẩu súng thủ trong người bắn chỉ thiên một phát để uy hiếp, khống chế một nam nhân viên ngân hàng và khách hàng trong phòng giao dịch. Tên cướp chĩa thẳng súng thẳng vào người nhân viên thu ngân yêu cầu lấy tiền bỏ vào bọc màu đen.

Sau khi cướp được số tiền lớn, Dũng nhanh chóng tẩu thoát ra khỏi phòng giao dịch ngân hàng, chạy qua Quốc lộ 51, lấy xe máy để sẵn, tẩu thoát về phía thị trấn Long Thành. Đối tượng đã trốn về xã An Phước, huyện Long Thành.

Xác định đây là vụ cướp táo tợn, gây hoang mang trong dư luận, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành truy bắt.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, do đối tượng có súng nên quá trình truy bắt lực lượng chức năng đã thận trọng, tính toán kế hoạch vây bắt nghi phạm để hắn không kịp phản ứng. Công an Đồng Nai đã khám xét, thu giữ súng, tiền, phương tiện sử dụng để gây án.

Trước đó, khoảng 14h40 ngày 8/9, tại Phòng Giao dịch Tam Phước, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Biên Hòa, địa chỉ khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, 01 đối tượng sử dụng súng uy hiếp, cướp số tiền hơn 900 triệu đồng.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng sử dụng vũ khí nóng để gây án với tính chất manh động, liều lĩnh, Công an tỉnh Đồng Nai xác lập chuyên án, phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an khẩn trương tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Công an Đồng Nai đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.